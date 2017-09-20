«Локо» готовится отстоять Кубок России

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В среду и четверг состоятся матчи 1/16 финала Кубка России. Традиционно на этой стадии в игру включаются команды, выступающие в элите отечественного футбола — премьер-лиге. В нынешнем сезоне эксперты выделяют матчи с участием московских «Локомотива», «Спартака» и петербургского «Зенита».

«Локомотив»

«Железнодорожники» являются действующими обладателями Кубка России. В мае подопечные Юрия Семина завоевали этот трофей в седьмой раз в своей постсоветской истории. Аналогичным достижением может похвастаться только ЦСКА. В случае повторения успеха «Локо» станет единоличным лидером по числу трофеев. Но для этого красно-зеленым нужно будет сначала переиграть в Самаре «Крылья Советов», рвущиеся в РФПЛ, — сейчас команда Андрея Тихонова делит первое место в таблице первого дивизиона с красноярским «Енисеем».

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 18:30 -:- Крылья Советов Локомотив М

— В Самаре «Локомотиву» будет тяжело, — заявил «Известиям» экс-вратарь «железнодорожников» и «Спартака» Руслан Нигматуллин. — Во-первых, москвичи наверняка поедут туда полурезервным составом. Во-вторых, возможна недооценка соперника, всегда свойственная большим клубам в матчах против команд низших лиг, даже если это лидирующие в ФНЛ «Крылья Советов». В-третьих, у самарцев есть победный дух и серьезная поддержка трибун. «Локо» в этой встрече точно не будет фаворитом, и подопечным Юрия Семина придется поднапрячься, чтобы не вылететь из Кубка. Вообще в этом сезоне красно-зеленым будет крайне сложно удержать трофей.

В случае ротации состава в «Локомотиве» не исключен дебют в официальном матче вратаря Никиты Медведева. В прошлом сезоне в составе «Ростова» он установил рекорд по числу минут без пропущенных голов в чемпионате России. В июне Медведев перебрался в «Локо» в качестве подмены многолетнему основному голкиперу Маринато Гильерме. Стоит отметить, что опыт выступлений в РФПЛ имеет и вратарь Антон Коченков.

— С учетом того, что Коченкову «Амкар» забил с центра поля в матче молодежных составов, у Медведева, наверное, больше шансов выйти на поле в Самаре, — предположил Руслан Нигматуллин. — Но Семин очень доверяет Гильерме. По сути, как основного вратаря он воспринимает только его. Поэтому я не удивлюсь, если в кубковом матче ротация не коснется вратарской позиции.

«Спартак»

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 20.09.2017, 19:00 -:- Кубань Спартак М

Красно-белые осели в середине турнирной таблицы РФПЛ и неудачно стартовали в Лиге чемпионов, упустив победу над аутсайдером группы — «Марибором». В случае дальнейшего развития кризиса в команде выигрыш Кубка России для красно-белых может стать едва ли не единственным шансом реабилитироваться. Но для начала подопечным Массимо Карреры необходимо обыграть на выезде краснодарскую «Кубань».

— Сейчас «Кубань» не та, что два года назад выбивала «Спартак» из Кубка, — отметил Руслан Нигматуллин. — Поэтому красно-белые станут фаворитами этой встречи, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов и чемпионате России. Сейчас «Кубань» идет в хвосте таблицы ФНЛ и не должна создать сложностей команде Карреры. Кубок всегда интересен неожиданными результатами. Уверен, сейчас тоже будут сенсации и кто-то из фаворитов вылетит. Но «Спартака» это не коснется.

«Зенит»

Петербургскому «Зениту» предстоит дерби с земляками из «Динамо». В советские времена динамовцы несколько лет играли в высшей лиге, и противостояние с ними имело для «Зенита» принципиальную окраску.

— В городе сейчас никакого ажиотажа нет, — рассказал «Известиям» бывший полузащитник ленинградских «Динамо» и «Зенита» Сергей Веденеев. — У специалистов, которые давно знакомы с этими дерби и сами в них участвовали, никакого переживания по поводу предстоящей игры тоже не будет. Все-таки то время прошло, его не вернуть. Сейчас от тех команд остались только названия.

В минувшем сезоне петербургское «Динамо» под руководством экс-защитника одноименной московской команды Александра Точилина выиграло соревнования в зоне «Запад» ПФЛ (второй дивизион) и оказалось в ФНЛ (первый дивизион), где идет на третьем месте.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/16 финала, 21.09.2017, 20:00 -:- Динамо СПб Зенит

— Состав у «Динамо» не хуже, чем у большинства остальных команд ФНЛ, а организация обороны на высоком уровне, что позволяет команде Точилина мало пропускать, — продолжил Сергей Веденеев. — Соперники еще не успели толком изучить команду после ее выхода из ПФЛ, поэтому неожиданное сопротивление со стороны питерцев вызывает недоумение у признанных фаворитов. К «Динамо» никак не могут подобрать ключи — практика показывает, что вышедшие из второй лиги клубы часто немногим уступают старожилам ФНЛ.

По мнению специалиста, в матче «Динамо-СПб» — «Зенит» болельщики вряд ли дождутся сенсации.

— Пока нет четкого понимания, что ждет «Динамо» в долгосрочной перспективе, — считает собеседник «Известий». — Как и в случае с «Тосно», команда тоже создана на ровном месте, не имеет материальной базы и богатых спонсоров за спиной. Поэтому руководство еще не до конца определилось с программой развития на длительный срок. Я думаю, «Зенит» крупно выиграет. Даже если выйдет не самым оптимальным составом. Потому что даже ребят со скамейки запасных можно назвать вторым составом только условно — футболисты в каждом матче играют в полную силу ввиду жесткой конкуренции. Сейчас в «Зените» много молодых ребят, которые еще ничего не выиграли и поэтому имеют высокую мотивацию. И всё это будет накладываться на посещаемость кубкового матча на хорошем стадионе, поэтому особых шансов у «Динамо» я не вижу.

Помимо этих трех игр в 1/16 финала Кубка России-2017/18 состоятся матчи «Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва), «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала), «Оренбург» — «Рубин» (Казань), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Тамбов» — «Арсенал» (Тула), «Томь» (Томск) — «Краснодар», «Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Тюмень» — «Тосно» (Ленинградская область), «Спартак-Нальчик» — «Динамо» (Москва), «Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный), «Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск», «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа», «Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь).