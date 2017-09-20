«Локо» готовится отстоять Кубок России
Клубы РФПЛ вступают в борьбу за второй по значимости национальный футбольный трофей.
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В среду и четверг состоятся матчи 1/16 финала Кубка России. Традиционно на этой стадии в игру включаются команды, выступающие в элите отечественного футбола —
«Локомотив»
«Железнодорожники» являются действующими обладателями Кубка России. В мае подопечные Юрия Семина завоевали этот трофей в седьмой раз в своей постсоветской истории. Аналогичным достижением может похвастаться только ЦСКА. В случае повторения успеха «Локо» станет единоличным лидером по числу трофеев. Но для этого
— В Самаре «Локомотиву» будет тяжело, — заявил «Известиям»
В случае ротации состава в «Локомотиве» не исключен дебют в официальном матче вратаря Никиты Медведева. В прошлом сезоне в составе «Ростова» он установил рекорд по числу минут без пропущенных голов в чемпионате России. В июне Медведев перебрался в «Локо» в качестве подмены многолетнему основному голкиперу Маринато Гильерме. Стоит отметить, что опыт выступлений в РФПЛ имеет и вратарь Антон Коченков.
— С учетом того, что Коченкову «Амкар» забил с центра поля в матче молодежных составов, у Медведева, наверное, больше шансов выйти на поле в Самаре, — предположил Руслан Нигматуллин. — Но Семин очень доверяет Гильерме. По сути, как основного вратаря он воспринимает только его. Поэтому я не удивлюсь, если в кубковом матче ротация не коснется вратарской позиции.
«Спартак»
— Сейчас «Кубань» не та, что два года назад выбивала «Спартак» из Кубка, — отметил Руслан Нигматуллин. — Поэтому
«Зенит»
Петербургскому «Зениту» предстоит дерби с земляками из «Динамо». В советские времена динамовцы несколько лет играли в высшей лиге, и противостояние с ними имело для «Зенита» принципиальную окраску.
— В городе сейчас никакого ажиотажа нет, — рассказал «Известиям» бывший полузащитник ленинградских «Динамо» и «Зенита» Сергей Веденеев. — У специалистов, которые давно знакомы с этими дерби и сами в них участвовали, никакого переживания по поводу предстоящей игры тоже не будет.
В минувшем сезоне петербургское «Динамо» под руководством
— Состав у «Динамо» не хуже, чем у большинства остальных команд ФНЛ, а организация обороны на высоком уровне, что позволяет команде Точилина мало пропускать, — продолжил Сергей Веденеев. — Соперники еще не успели толком изучить команду после ее выхода из ПФЛ, поэтому неожиданное сопротивление со стороны питерцев вызывает недоумение у признанных фаворитов. К «Динамо» никак не могут подобрать ключи — практика показывает, что вышедшие из второй лиги клубы часто немногим уступают старожилам ФНЛ.
По мнению специалиста, в матче «Динамо-СПб» — «Зенит» болельщики вряд ли дождутся сенсации.
— Пока нет четкого понимания, что ждет «Динамо» в долгосрочной перспективе, — считает собеседник «Известий». — Как и в случае с «Тосно», команда тоже создана на ровном месте, не имеет материальной базы и богатых спонсоров за спиной. Поэтому руководство еще не до конца определилось с программой развития на длительный срок. Я думаю, «Зенит» крупно выиграет. Даже если выйдет не самым оптимальным составом. Потому что даже ребят со скамейки запасных можно назвать вторым составом только условно — футболисты в каждом матче играют в полную силу ввиду жесткой конкуренции. Сейчас в «Зените» много молодых ребят, которые еще ничего не выиграли и поэтому имеют высокую мотивацию. И всё это будет накладываться на посещаемость кубкового матча на хорошем стадионе, поэтому особых шансов у «Динамо» я не вижу.
Помимо этих трех игр в 1/16 финала Кубка России-2017/18 состоятся матчи «Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва), «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала), «Оренбург» — «Рубин» (Казань), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург), «Тамбов» — «Арсенал» (Тула), «Томь» (Томск) — «Краснодар», «Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Тюмень» — «Тосно» (Ленинградская область), «Спартак-Нальчик» — «Динамо» (Москва), «Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный), «Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск», «Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа», «Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь).
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