«Спартак» сыграет с «Кубанью» без Реброва
«Спартак» отправилась в Краснодар на игру 1/16 финала Кубка России с «Кубанью», информирует официальный сайт
красно-белых.
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Видимо, что-то случилось...
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Команда выехала в аэропорт после ужина, изначально вылет был запланирован на 16:30, но затем по техническим причинам был перенесен на 21:00.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока:
вратари Александр Селихов, Александр Максименко,
защитники Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков,
полузащитники Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев,
нападающие Квинси Промес, Луиз Адриану, Фэшн Сакала и Педро Роша.
В Москве
Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу 11-го тура
Матч «Кубань» — «Спартак» пройдет в среду, 20 сентября, начало — в 19:00 (мск).
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