«Спартак» сыграет с «Кубанью» без Реброва

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Команда выехала в аэропорт после ужина, изначально вылет был запланирован на 16:30, но затем по техническим причинам был перенесен на 21:00.

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока:

вратари Александр Селихов, Александр Максименко,

защитники Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков,

полузащитники Фернанду, Марио Пашалич, Артем Самсонов, Владислав Пантелеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев,

нападающие Квинси Промес, Луиз Адриану, Фэшн Сакала и Педро Роша.

В Москве из-за травм остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Лоренсо Мельгарехо, форварды Зе Луиш и Денис Давыдов. Они будут проходить курс лечения на базе и заниматься по индивидуальной программе. Защитник Георгий Тигиев готовится к операции на колене, которая состоится в Риме 25 сентября.

Вратарь Артем Ребров по решению тренерского штаба будет тренироваться в Тарасовке и готовиться к матчу 11-го тура премьер-лиги с «Анжи».

Матч «Кубань» — «Спартак» пройдет в среду, 20 сентября, начало — в 19:00 (мск).