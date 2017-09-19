Акинфеев и Дзагоев не вошли в состав ЦСКА на матч с «Авангардом»

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В заявку не вошли вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, а также нападающие Витинью и Тимур Жамалетдинов.

Состав ЦСКА на матч с «Авангардом»:

Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, матч «Авангард» — ЦСКА состоится 20 сентября. Начало игры — 17.00 по московскому времени.