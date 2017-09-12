Финал Кубка России по женскому футболу состоится 24 сентября

Матч между командами ЖФК «Чертаново» (Москва) и ЖФК ЦСКА (Москва) состоится в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» в воскресенье, 24 сентября. Начало встречи в 16:00. Ранее матч был запланирован на 23 число.

Приносим свои извинения тем, кто уже купил билеты.