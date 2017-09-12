Финал Кубка России по женскому футболу состоится 24 сентября
Принимая во внимание массовый вызов игроков обеих команд в сборные России разных возрастов накануне финала Кубка России по футболу среди женских команд 2017 года, Российский футбольный союз перенес дату проведения матча на день вперёд.
Матч между командами ЖФК «Чертаново» (Москва) и ЖФК ЦСКА (Москва) состоится в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» в воскресенье, 24 сентября. Начало встречи в 16:00. Ранее матч был запланирован на 23 число.
Приносим свои извинения тем, кто уже купил билеты.
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