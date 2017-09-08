Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России
Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовала даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона 2017/18.
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Матчи этой стадии турнира запланированы на 20 и 21 сентября.
20 сентября:
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург).
«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва).
«Тамбов» (Тамбов) — «Арсенал» (Тула).
«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).
«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва).
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Динамо-Москва» (Москва).
«Оренбург» (Оренбург) — «Рубин» (Казань).
«Томь» (Томск) — «Краснодар» (Краснодар).
«Тюмень» (Тюмень) — «Тосно» (Тосно).
«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала).
21 сентября:
«Динамо — Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск).
«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа» (Уфа).
«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь).
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва).
«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный).
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