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8 сентября 2017, 18:48 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Стали известны даты всех матчей 1/16 финала Кубка России

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовала даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона 2017/18.

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовала даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона 2017/18. Увеличить
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Матчи этой стадии турнира запланированы на 20 и 21 сентября.

20 сентября:

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург).

«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва).

«Тамбов» (Тамбов) — «Арсенал» (Тула).

«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).

«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва).

«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Динамо-Москва» (Москва).

«Оренбург» (Оренбург) — «Рубин» (Казань).

«Томь» (Томск) — «Краснодар» (Краснодар).

«Тюмень» (Тюмень) — «Тосно» (Тосно).

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала).

21 сентября:

«Динамо — Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск).

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа» (Уфа).

«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь).

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва).

«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный).
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