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2 сентября 2017, 16:14 | Футбол: Кубок России | Советский спорт

Сами создали в городе конкурента. В «Динамо СПб» теперь 13 экс-игроков «Зенита»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке «Динамо СПб» к кубковому дерби с «Зенитом».

Нужно больше зенитовцев

«Три клуба в РФПЛ, даешь “Динамо СПб” в элите!» — такие лозунги летом 2017-го после успешного старта петербургского «Динамо» были достаточно популярны. Но в очень узких кругах.

Увеличился интерес ко второй команде Петербурга после жеребьевки 1/16 финала Кубка России. В конце сентября «Зенит» и «Динамо» сыграют в дерби. Пока непонятно, где пройдет матч, но точно ясно: встреча будет сверхпринципиальной.

В том числе и из-за того, что «Динамо СПб» в нынешнем сезоне стало чуть ли не еще одним фарм-клубом «Зенита». В кавычках, конечно. Но посудите сами: Максим Рогов, Кирилл Костин, Олег Власов, Иван Соловьев, Михаил Козлов, Андрей Батютин, Михаил Коваленко, Николай Тарасов, Феликс Шалимов — неполный список бывших игроков из системы «Зенита», которые в нынешнем году заявлены за «Динамо СПб».

Более того, в последние дни трансферного окна бело-голубые подписали контракты еще с четырьмя воспитанниками «Зенита»: Павлом Киреенко, Павлом Барбашовым, Андреем Зайцевым и Ефремом Вартаняном.

В общем, при желании Александр Точилин может на кубковую встречу полностью выставить состав из бывших зенитовцев. Но это вряд ли возможно, многие из экс-футболистов «Зенита» играют за дубль «Динамо-2» в ПФЛ.

Спина Цвейбы

В премьер-лиге перспективы бело-голубых скорее туманны. Несмотря на текущее третье место, говорить о серьезной борьбе за РФПЛ можно, но слишком уж осторожно. В первые девять туров бело-голубые играли с командами из нижней части турнирной таблицы. Первая серьезная проверка на прочность — домашняя встреча с «Волгарем», который отстает от «Динамо» всего на пару строчек.

Команда Юрия Газзаева моментально вскрыла проблемные места «Динамо»: уже на 10-й минуте гости разыграли угловой и забили. Бело-голубые отыгралось мгновенно — Сандро Цвейба отправил мяч в ворота спиной.

Во втором тайме динамовцы выглядели опаснее, но пропустили: Владлен Бабаев в контратаке забил второй мяч астраханцев. В итоге все решила замена: Олег Власов на 75-й минуте установил окончательный счет.

2:2, «Динамо» прошло проверку сильным соперником, но ближе к премьер-лиге не стало. Кажется, уже к десятому туру с первыми двумя местами все понятно: «Крылья Советов» и «Енисей» намного сильнее всех в нынешнем сезоне ФНЛ.

«Не решили, где будем играть с «Зенитом»

— В целом, жалко отпускать победу, — вздохнул главный тренер астраханцев Юрий Газзаев. — Но обе команды понимали сильные стороны друг друга, поэтому закрыли зоны и скоростных игроков. Печально, что не дожали, но результат закономерен.

— Этим летом к Алексею Сутормину был интерес из РФПЛ. Не отпустили?
-­ Мы с ним пообщались и сказали клубам, что нам лестен этот интерес. Ситуация пограничная: все-таки ему нужно было время, чтобы заявить о себе на сборах. А летнее межсезонье очень короткое, поэтому ему было бы сложнее закрепиться в обойме клуба РФПЛ. Мы решили, что до зимы ему надо хорошо проявить себя в «Волгаре», а уже затем, может быть, поехать в РФПЛ.

— Результат закономерный, на победу мы не наиграли, — согласен с Газзаевым Александр Точилин. — Равная игра с равными возможностями. Счет полностью отражает то, что происходило на поле.

— Есть вопросы к судейству?
— У каждой команды после таких игр бывают вопросы, но мы не компетентны их задавать. Надо отталкиваться от своей игры, а не от судейства.

— Не поменялась ли задача в клубе?
— Нет. Мы не решили свою первую задачу (остаться в ФНЛ — Прим.ред.). А залог успеха в том, что мы провели хорошую работу до сезона. Для многих неожиданно, что мы набираем очки. Но для меня ничего неожиданного, потому что я вижу отношение ребят к делу.

— Принято ли решение по поводу места матча против «Зенита»?
— Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу.

 — Вы подписали сразу четырех воспитанников «Зенита». Это случайность или есть такой трансферный вектор?
— Не смотрим в прописку. Просто понимаем, что эти игроки могут нас усилить, — закончил Точилин.

Усиляться бело-голубым точно необходимо. Есть ощущение, что пока «Динамо СПб» часто везет. Интересно, хватит ли этого фарта на кубковый матч против «Зенита»?

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