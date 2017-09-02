Сами создали в городе конкурента. В «Динамо СПб» теперь 13 экс-игроков «Зенита»
«Советский спорт» рассказывает о подготовке «Динамо СПб» к кубковому дерби с «Зенитом».
Нужно больше зенитовцев
«Три клуба в РФПЛ, даешь “Динамо СПб” в элите!» — такие лозунги летом 2017-го после успешного старта петербургского «Динамо» были достаточно популярны. Но в очень узких кругах.
Увеличился интерес ко второй команде Петербурга после жеребьевки 1/16 финала Кубка России. В конце сентября «Зенит» и «Динамо» сыграют в дерби. Пока непонятно, где пройдет матч, но точно ясно: встреча будет сверхпринципиальной.
В том числе и
Более того, в последние дни трансферного окна
В общем, при желании Александр Точилин может на кубковую встречу полностью выставить состав из бывших зенитовцев. Но это вряд ли возможно, многие из
Спина Цвейбы
В
Команда Юрия Газзаева моментально вскрыла проблемные места «Динамо»: уже на 10-й минуте гости разыграли угловой и забили.
Во втором тайме динамовцы выглядели опаснее, но пропустили: Владлен Бабаев в контратаке забил второй мяч астраханцев. В итоге все решила замена: Олег Власов на 75-й минуте установил окончательный счет.
2:2, «Динамо» прошло проверку сильным соперником, но ближе к
«Не решили, где будем играть с «Зенитом»
— В целом, жалко отпускать победу, — вздохнул главный тренер астраханцев Юрий Газзаев. — Но обе команды понимали сильные стороны друг друга, поэтому закрыли зоны и скоростных игроков. Печально, что не дожали, но результат закономерен.
— Этим летом к Алексею Сутормину был интерес из РФПЛ. Не отпустили?
- Мы с ним пообщались и сказали клубам, что нам лестен этот интерес. Ситуация пограничная:
— Результат закономерный, на победу мы не наиграли, — согласен с Газзаевым Александр Точилин. — Равная игра с равными возможностями. Счет полностью отражает то, что происходило на поле.
— Есть вопросы к судейству?
— У каждой команды после таких игр бывают вопросы, но мы не компетентны их задавать. Надо отталкиваться от своей игры, а не от судейства.
— Не поменялась ли задача в клубе?
— Нет. Мы не решили свою первую задачу (остаться в ФНЛ — Прим.ред.). А залог успеха в том, что мы провели хорошую работу до сезона. Для многих неожиданно, что мы набираем очки. Но для меня ничего неожиданного, потому что я вижу отношение ребят к делу.
— Принято ли решение по поводу места матча против «Зенита»?
— Это вопрос к руководству. Насколько я знаю, мы до конца не решили для себя, где мы будем проводить эту встречу.
— Вы подписали сразу четырех воспитанников «Зенита». Это случайность или есть такой трансферный вектор?
— Не смотрим в прописку. Просто понимаем, что эти игроки могут нас усилить, — закончил Точилин.
Усиляться
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