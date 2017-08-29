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29 августа 2017, 16:15 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Петербургское «Динамо» хочет сыграть с «Зенитом» в Кубке России по футболу на «Петровском»

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкт-петербургское «Динамо» обратится к «Зениту» с предложением провести матч 1/16 финала Кубка России по футболу на стадионе «Петровский». Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Динамо» Дмитрий Рубашко.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил СМИ, что предложил сыграть с «Динамо» на домашнем стадионе «Санкт-Петербург», который вмещает 56 196 зрителей.

«Мы планировали провести матч на “Петровском”. В ближайшее время свяжемся с руководством “Зенита”, будем определяться, — сказал Рубашко. — Стадион “Санкт-Петербург” обязывает проводить там матч с большим количеством болельщиков, поэтому насколько получится собрать аншлаг на команду первой лиги? Разговора о проведении там игры пока не было».

Домашние матчи чемпионата Футбольной национальной лиги «Динамо» проводит на малой арене спортивного комплекса «Петровский», которая вмещает 3018 зрителей. «Нам комфортней будет сыграть на большой арене «Петровского», — отметил Рубашко.

Большая арена спорткомплекса «Петровский», где раньше проводил домашние матчи «Зенит», вмещает 20 тыс. зрителей. Стадион является домашней ареной клуба премьер-лиги «Тосно».

Матч 1/16 финала «Динамо» — «Зенит» пройдет 20—21 сентября.

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«Зенит» может предложить сыграть на арене «Санкт-Петербург» дерби с «Динамо» в КР

«Зенит» может предложить сыграть на арене «Санкт-Петербург» дерби с «Динамо» в КР

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. «Зенит» вполне возможно предложит петербургскому «Динамо» провести матч 1/16 финала Кубка России по футболу на стадионе «Санкт-Петербург», заявил агентству «Р-Спорт» президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.
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