«Зенит» может предложить сыграть на арене «Санкт-Петербург» дерби с «Динамо» в КР
МОСКВА, 29 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. «Зенит» вполне возможно предложит петербургскому «Динамо» провести матч 1/16 финала Кубка России по футболу на стадионе «Санкт-Петербург», заявил агентству «Р-Спорт» президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.
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По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник, «Зенит» формально на выезде сыграет с «Динамо», которое свои домашние матчи проводит на МСА «Петровский».
Средняя посещаемость домашних матчей чемпионата России «сине-бело-голубых» на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 56 тысяч зрителей, в текущем сезоне составляет почти 47 тысяч человек.
«Вполне возможно, — сказал по телефону Фурсенко, отвечая на вопрос о возможности сделать предложение провести матч на стадионе на Крестовском острове. — Нас болельщики поддерживают. Думаю, много людей придет на стадион. Кроме всего прочего мы тоже хотим быть сопричастными к возрождению питерского «Динамо».
Также Фурсенко оценил результат самой жеребьевки. «Итогами жеребьевки довольны, никуда ехать не надо. Замечательно», — заметил собеседник агентства.
Точные даты игр 1/16 финала станут известны позднее.
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