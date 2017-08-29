«Зенит» может предложить сыграть на арене «Санкт-Петербург» дерби с «Динамо» в КР

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник, «Зенит» формально на выезде сыграет с «Динамо», которое свои домашние матчи проводит на МСА «Петровский».

Средняя посещаемость домашних матчей чемпионата России «сине-бело-голубых» на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 56 тысяч зрителей, в текущем сезоне составляет почти 47 тысяч человек.

«Вполне возможно, — сказал по телефону Фурсенко, отвечая на вопрос о возможности сделать предложение провести матч на стадионе на Крестовском острове. — Нас болельщики поддерживают. Думаю, много людей придет на стадион. Кроме всего прочего мы тоже хотим быть сопричастными к возрождению питерского «Динамо».

Также Фурсенко оценил результат самой жеребьевки. «Итогами жеребьевки довольны, никуда ехать не надо. Замечательно», — заметил собеседник агентства.

Точные даты игр 1/16 финала станут известны позднее.