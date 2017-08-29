Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/30831858/
29 августа 2017, 14:37 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

«Зенит» может предложить сыграть на арене «Санкт-Петербург» дерби с «Динамо» в КР

МОСКВА, 29 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. «Зенит» вполне возможно предложит петербургскому «Динамо» провести матч 1/16 финала Кубка России по футболу на стадионе «Санкт-Петербург», заявил агентству «Р-Спорт» президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Зенит вполне возможно предложит петербургскому Динамо провести матч 1/16 финала Кубка России по футболу на стадионе Санкт-Петербург заявил агентству Р-Спорт президент сине-бело-голубых Сергей <span class=error>Фурсенко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам жеребьевки, прошедшей во вторник, «Зенит» формально на выезде сыграет с «Динамо», которое свои домашние матчи проводит на МСА «Петровский».

Средняя посещаемость домашних матчей чемпионата России «сине-бело-голубых» на стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем 56 тысяч зрителей, в текущем сезоне составляет почти 47 тысяч человек.

«Вполне возможно, — сказал по телефону Фурсенко, отвечая на вопрос о возможности сделать предложение провести матч на стадионе на Крестовском острове. — Нас болельщики поддерживают. Думаю, много людей придет на стадион. Кроме всего прочего мы тоже хотим быть сопричастными к возрождению питерского «Динамо».

Также Фурсенко оценил результат самой жеребьевки. «Итогами жеребьевки довольны, никуда ехать не надо. Замечательно», — заметил собеседник агентства.

Точные даты игр 1/16 финала станут известны позднее.

Динамо СПб
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости
29 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

«Ничего не потеряем», «их нет в будущем»: Тарасова об уходе Липницкой и Сотниковой

Выстрел в спину: ЦСКА и СКА не дают играть перспективным российским хоккеистам