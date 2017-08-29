Воронежский «Факел» примет пермский «Амкар» в Кубке России
В 1/32 финала воронежский клуб выбил из турнира подмосковное «Знамя Труда».
«Факел» сыграет с пермским «Амкаром» в 1/16 Кубка России, жеребьевка этапа турнира состоялась в московском офисе
«Амкар» — футбольный клуб из Перми, выступающий в
Помимо «Амкара» «Факелу» могли достаться казанский «Рубик», махачкалинский «Анжи» или екатеринбургский «Урал». В 1/32 финала воронежский клуб выбил из турнира подмосковное «Знамя Труда».
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