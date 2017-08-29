Воронежский «Факел» примет пермский «Амкар» в Кубке России

«Факел» сыграет с пермским «Амкаром» в 1/16 Кубка России, жеребьевка этапа турнира состоялась в московском офисе Премьер-лиги во вторник, 29 августа. Матч воронежцев с пермяками состоится в Воронеже 20 или 21 сентября.

«Амкар» — футбольный клуб из Перми, выступающий в Премьер-лиге с 2004 года. В сезоне-17/18 команда после восьми туров занимает 16 место среди 16 клубов лиги.

Помимо «Амкара» «Факелу» могли достаться казанский «Рубик», махачкалинский «Анжи» или екатеринбургский «Урал». В 1/32 финала воронежский клуб выбил из турнира подмосковное «Знамя Труда».