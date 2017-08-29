В 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом»

Сегодня в Москве состоялась жеребьевка 1/16 Кубка России по футболу. «Крылья Советов» получили в соперники действующего победителя турнира — столичный «Локомотив».

Встреча состоится на стадионе «Металлург» 20 или 21 сентября. В прошлом году самарская команда уступила железнодорожникам на стадии 1/8 финала Кубка России также на «Металлурге» со счетом 1:3.

Напомним, подопечные Андрея Тихонова прошли в 1/16 турнира после победы над «Сызранью-2003» со счетом 2:0. «Крылья Советов» на данный момент возглавляют турнирную таблицу ФНЛ.