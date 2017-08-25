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25 августа 2017, 16:45 | Футбол: Кубок России | Prosports.kz

Павлюченко получил травму

Медицинское обследование выявило у капитана «Арарата» Романа Павлюченко повреждение мышцы задней группы бедра, без надрыва. Предварительные сроки восстановления — две недели, сообщает пресс-служба клуба.

Медицинское обследование выявило у капитана Арарата Романа Павлюченко повреждение мышцы задней группы бедра без надрыва. Предварительные сроки восстановления — две недели сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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35-летний нападающий получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с «Балтикой» и был заменен на 16-й минуте. «Арарат» выиграл у «Балтики» со счетом 2:1.

Арарат М
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