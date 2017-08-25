Павлюченко получил травму
Медицинское обследование выявило у капитана «Арарата» Романа Павлюченко повреждение мышцы задней группы бедра, без надрыва. Предварительные сроки восстановления — две недели, сообщает
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
35-летний нападающий получил травму 23 августа в матче 1/32 финала Кубка России с «Балтикой» и был заменен на 16-й минуте. «Арарат» выиграл у «Балтики» со счетом 2:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter