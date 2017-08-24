Нижегородский «Олимпиец» обыграл владимирский «Торпедо» и вышел в 1/16 финала Кубка России

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На эту игру главный тренер нижегородцев Николай Писарев выпустил обновленный состав: во Владимир не поехали Анисимов, Морозов, Аюпов, Горбунов, Щербак, Ладо и Карпухин.

Первый тайм прошел в обоюдоострый борьбе, моменты возникали и у тех и у других ворот, но в итоге сказалось более высокое исполнительское мастерство. Каретник выверенной передачей вывел один на один Сорочкина, который свой момент превратил в забитый мяч. Во втором тайме «Олимпиец» владел преимуществом, нижегородцы создали больше моментов, но от второго гола «торпедовцев» спас вратарь. Матч завершился минимальной победой «Олимпийца» 1:0.

Состав «Олимпийца» во Владимире: Бородько, Абрамов, М. Жигалов (К. Маляров, 60), Хрипков (Хайруллов, 46), Ганиев, Нежелев, Кириллов (Фомин, 69), Каретник, Маликов (Ламбарский, 55), Сорочкин, Беляков.

Следующий матч 1/16 финала «Олимпиец» сыграет в Дзержинске с одним из клубов Российской футбольной премьер-лиги.

Напомним, что в предыдущей игре 19 августа «Олимпиец» вывел на ничью ФК «Сибирь» (Новосибирск).