Воронежский «Факел» прошел в 1/16 Кубка России

Футболисты «Факела» переиграли «Знамя Труда» со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка России в Орехово-Зуево в среду, 23 августа. Решающий мяч после подачи с углового забил защитник Игорь Хайманов.

На матч с командой из второго дивизиона главный тренер Павла Гусева выпустил почти тот же состав, что и в гостевой встрече с «Балтикой». Изменений было два — в нападении вместо Артема Сердюка на поле появился Александр Алхазов, а вместо Александра Мануковского в средней линии вышел Дмитрий Каюмов. С первых минут матча «Факел» чаще проводил позиционные атаки, однако опасными моментами они не заканчивались. Нападающие «Знамени Труда» высоко встречали защитников воронежцев, и те сбивались на длинные передачи в направлении форварда. Первый реальный шанс забить у «Факела» был на 21 минуте, когда Максим Осипенко решился на удар метров с 30 — мяч попал в крестовину ворот хозяев. Второй голевой момент сине-белые реализовали. Дмитрий Каюмов подал с углового, Алексей Курилов вынудил вратаря «Знамени Труда» ошибиться в борьбе, и Игорь Хайманов подставил ногу под мяч, стоя в двух метрах у пустых ворот.