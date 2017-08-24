Воронежский «Факел» прошел в 1/16 Кубка России
Команда Павла Гусева победила «Знамя Труда» со счетом 1:0.
Футболисты «Факела» переиграли «Знамя Труда» со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка России в
На матч с командой из второго дивизиона главный тренер Павла Гусева выпустил почти тот же состав, что и в гостевой встрече с «Балтикой». Изменений было два — в нападении вместо Артема Сердюка на поле появился Александр Алхазов, а вместо Александра Мануковского в средней линии вышел Дмитрий Каюмов. С первых минут матча «Факел» чаще проводил позиционные атаки, однако опасными моментами они не заканчивались. Нападающие «Знамени Труда» высоко встречали защитников воронежцев, и те сбивались на длинные передачи в направлении форварда. Первый реальный шанс забить у «Факела» был на 21 минуте, когда Максим Осипенко решился на удар метров с 30 — мяч попал в крестовину ворот хозяев. Второй голевой момент
В перерыве Павел Гусев провел две замены. Вместо Дмитрия Садова на фланг полузащиты вышел Сергей Шумейко, вместо Ники Чхапелия на поле появился Артем Сердюк. Ход игры не изменился — «Факел» владел территориальным преимуществом. На 49 минуте Алхазов нанес удар после передачи Шумейко, но в створ ворот не попал. А первый же
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