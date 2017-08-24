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24 августа 2017, 8:50 | Футбол: Кубок России | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» прошел в 1/16 Кубка России

Команда Павла Гусева победила «Знамя Труда» со счетом 1:0.

Футболисты «Факела» переиграли «Знамя Труда» со счетом 1:0 в матче 1/32 финала Кубка России в Орехово-Зуево в среду, 23 августа. Решающий мяч после подачи с углового забил защитник Игорь Хайманов.

На матч с командой из второго дивизиона главный тренер Павла Гусева выпустил почти тот же состав, что и в гостевой встрече с «Балтикой». Изменений было два — в нападении вместо Артема Сердюка на поле появился Александр Алхазов, а вместо Александра Мануковского в средней линии вышел Дмитрий Каюмов. С первых минут матча «Факел» чаще проводил позиционные атаки, однако опасными моментами они не заканчивались. Нападающие «Знамени Труда» высоко встречали защитников воронежцев, и те сбивались на длинные передачи в направлении форварда. Первый реальный шанс забить у «Факела» был на 21 минуте, когда Максим Осипенко решился на удар метров с 30 — мяч попал в крестовину ворот хозяев. Второй голевой момент сине-белые реализовали. Дмитрий Каюмов подал с углового, Алексей Курилов вынудил вратаря «Знамени Труда» ошибиться в борьбе, и Игорь Хайманов подставил ногу под мяч, стоя в двух метрах у пустых ворот.

В перерыве Павел Гусев провел две замены. Вместо Дмитрия Садова на фланг полузащиты вышел Сергей Шумейко, вместо Ники Чхапелия на поле появился Артем Сердюк. Ход игры не изменился — «Факел» владел территориальным преимуществом. На 49 минуте Алхазов нанес удар после передачи Шумейко, но в створ ворот не попал. А первый же по-настоящему опасный подход хозяев к штрафной площади гостей завершился назначением пенальти за фол Хайманова на форварде подмосковного клуба. Выступавший в 2015 году за «Выбор-Курбатово» из Воронежской области Олег Елкин по-пижонски сделал паузу во время разбега, но вратаря «Факела» Илью Трунина не перехитрил — голкипер остался стоять на месте, и мяч прилетел ему в руки. В оставшееся до конца матча время воронежцы «засушили» игру и довели встречу до победы.
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