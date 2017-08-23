Футболисты «Томи» разгромили омский «Иртыш» в матче 1/32 финала Кубка России
МОСКВА, 23 авг —
Р-Спорт. Футболисты «Томи» на выезде разгромили омский «Иртыш» в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 и вышли в 1/16 финала турнира.
Встреча, прошедшая в среду в Омске, завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Томска. У победителей дублем отметился Александр Соболев (76-я и 80-я минуты), также отличились Руслан Салахутдинов (82) и Анзор Саная (84).
Жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка России, с которой в борьбу за трофей вступают команды российской
Главные тренеры
|Александр Дереповский
|Валерий Петраков
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Курбатов (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter