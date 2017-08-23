Футболисты «Томи» разгромили омский «Иртыш» в матче 1/32 финала Кубка России

Встреча, прошедшая в среду в Омске, завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Томска. У победителей дублем отметился Александр Соболев (76-я и 80-я минуты), также отличились Руслан Салахутдинов (82) и Анзор Саная (84).

Жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка России, с которой в борьбу за трофей вступают команды российской премьер-лиги, пройдет 29 августа в Москве.