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23 августа 2017, 17:15 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Футболисты «Томи» разгромили омский «Иртыш» в матче 1/32 финала Кубка России

МОСКВА, 23 авг — Р-Спорт. Футболисты «Томи» на выезде разгромили омский «Иртыш» в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2017/18 и вышли в 1/16 финала турнира.

Встреча, прошедшая в среду в Омске, завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из Томска. У победителей дублем отметился Александр Соболев (76-я и 80-я минуты), также отличились Руслан Салахутдинов (82) и Анзор Саная (84).

Жеребьевка стадии 1/16 финала Кубка России, с которой в борьбу за трофей вступают команды российской премьер-лиги, пройдет 29 августа в Москве.

23.08.2017 14:30 Плей-офф: 1/32 финала МУ СК Красная Звезда
Иртыш 0:4 Томь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Дереповский Валерий Петраков
Голы
9 Александр Соболев 76′
9 Александр Соболев 80′
19 Руслан Салахутдинов 82′
10 Анзор Саная 84′
Составы
Никита Гарон 55
Александр Букачев 3
Станислав Мареев 4
Михаил Гончаров 19
Александр Кербс 29
Никита Антипов 13
Никита Комаров 30
60′ Илья Мясникевич 12
Артем Третьяков 8
46′ Станислав Бевза 23
Олег Тарабанов 22
73′ Георгий Волчанин 21
Илья Берковский 7
83′ Сергей Буланов 2
Антон Багаев 11
1 Юрий Шафинский
5 Томас Микуцкис
93 Эдвинас Гирдвайнис
19 Руслан Салахутдинов
31 Антон Макурин
88 Алексей Герасимов
98 Никита Гвинейский
7 Дмитрий Сасин
4 Антон Митерев 69′
11 Павел Деобальд
10 Анзор Саная 86′
22 Марк Карымов
17 Павел Кудряшов 63′
9 Александр Соболев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Курбатов (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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