«Томь» разгромила «Иртыш» и вышла в 1/16 финала Кубка России

Томичи одержали уверенную победу со счётом 4:0 и вышли в следующую стадию турнира.

В первом тайме счёт не был открыт, а все свои голы томская команда забила после перерыва. В составе «Томи» голами отличились нападающие Александр Соболев (дважды), Руслан Салахутдинов, а также Анзор Саная.

Ранее в 1/16 финала Кубка России вышел «Енисей», который в серии пенальти на выезде обыграл «Читу».