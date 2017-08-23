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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/30773396/
23 августа 2017, 16:22 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Томь» разгромила «Иртыш» и вышла в 1/16 финала Кубка России

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором «Иртыш» встречался на своём поле с «Томью».

Томичи одержали уверенную победу со счётом 4:0 и вышли в следующую стадию турнира.

В первом тайме счёт не был открыт, а все свои голы томская команда забила после перерыва. В составе «Томи» голами отличились нападающие Александр Соболев (дважды), Руслан Салахутдинов, а также Анзор Саная.

Ранее в 1/16 финала Кубка России вышел «Енисей», который в серии пенальти на выезде обыграл «Читу».

23.08.2017 14:30 Плей-офф: 1/32 финала МУ СК Красная Звезда
Иртыш 0:4 Томь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Дереповский Валерий Петраков
Голы
9 Александр Соболев 76′
9 Александр Соболев 80′
19 Руслан Салахутдинов 82′
10 Анзор Саная 84′
Составы
Никита Гарон 55
Александр Букачев 3
Станислав Мареев 4
Михаил Гончаров 19
Александр Кербс 29
Никита Антипов 13
Никита Комаров 30
60′ Илья Мясникевич 12
Артем Третьяков 8
46′ Станислав Бевза 23
Олег Тарабанов 22
73′ Георгий Волчанин 21
Илья Берковский 7
83′ Сергей Буланов 2
Антон Багаев 11
1 Юрий Шафинский
5 Томас Микуцкис
93 Эдвинас Гирдвайнис
19 Руслан Салахутдинов
31 Антон Макурин
88 Алексей Герасимов
98 Никита Гвинейский
7 Дмитрий Сасин
4 Антон Митерев 69′
11 Павел Деобальд
10 Анзор Саная 86′
22 Марк Карымов
17 Павел Кудряшов 63′
9 Александр Соболев
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Курбатов (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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