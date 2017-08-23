«Томь» разгромила «Иртыш» и вышла в 1/16 финала Кубка России
Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором «Иртыш» встречался на своём поле с «Томью».
Томичи одержали уверенную победу со счётом 4:0 и вышли в следующую стадию турнира.
В первом тайме счёт не был открыт, а все свои голы томская команда забила после перерыва. В составе «Томи» голами отличились нападающие Александр Соболев (дважды), Руслан Салахутдинов, а также Анзор Саная.
Ранее в 1/16 финала Кубка России вышел «Енисей», который в серии пенальти на выезде обыграл «Читу».
Главные тренеры
|Александр Дереповский
|Валерий Петраков
Голы
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Составы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
|Главный судья
|Александр Курбатов (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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