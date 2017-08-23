«Енисей» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Читу» в серии пенальти
Сегодня состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором «Чита» встречалась на своём поле с «Енисеем».
В основное и дополнительное время команды не выявили победителя — 1:1. В составе хозяев поля голом отметился нападающий Андрей Разборов, у красноярского клуба мяч забил форвард Максим Руднев.
В серии пенальти удачливее оказались красноярские футболисты — 8:7. Таким образом, «Енисей» стал первым клубом, который вышел в 1/16 финала (без учёта команд
|23.08.2017 12:30
|Плей-офф: 1/32 финала
|Локомотив
Главные тренеры
|Константин Дзуцев
|Дмитрий Аленичев
Голы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артем Петренко (Новосибирск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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