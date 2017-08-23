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23 августа 2017, 15:35 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Енисей» вышел в 1/16 финала Кубка России, обыграв «Читу» в серии пенальти

Сегодня состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором «Чита» встречалась на своём поле с «Енисеем».

В основное и дополнительное время команды не выявили победителя — 1:1. В составе хозяев поля голом отметился нападающий Андрей Разборов, у красноярского клуба мяч забил форвард Максим Руднев.

В серии пенальти удачливее оказались красноярские футболисты — 8:7. Таким образом, «Енисей» стал первым клубом, который вышел в 1/16 финала (без учёта команд Премьер-Лиги, которые вступают в борьбу за трофей с этой стадии).

23.08.2017 12:30 Плей-офф: 1/32 финала Локомотив
Чита 1:1 Енисей
По пенальти: 7:8
Основное время: 1:1 (1:1)
Главные тренеры
Константин Дзуцев Дмитрий Аленичев
Голы
32′ Андрей Разборов  
20 Максим Руднев 21′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артем Петренко (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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