Игроки «Арарата» выйдут в майках в поддержку Галстяна, получившего инфаркт
Во время подготовки к матчу 1/32 финала Кубка России против «Балтики», который состоится сегодня, старший тренер московского «Арарата» Погос Галстян получил инфаркт в ходе тренировки.
Врачи команды и футболисты вовремя оказали первую помощь. Оперативно подъехавшая карета скорой помощи доставила 56-летнего специалиста в клинику, где ему успешно сделали операцию.
Спустя сутки Галстян был переведён из реанимации в общую палату и пошёл на поправку.
Футболисты «Арарата» выйдут на поле в майках в поддержку Галстяна с надписью «Артушич, мы с тобой!».
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