Игроки «Арарата» выйдут в майках в поддержку Галстяна, получившего инфаркт

Врачи команды и футболисты вовремя оказали первую помощь. Оперативно подъехавшая карета скорой помощи доставила 56-летнего специалиста в клинику, где ему успешно сделали операцию.

Спустя сутки Галстян был переведён из реанимации в общую палату и пошёл на поправку.

Футболисты «Арарата» выйдут на поле в майках в поддержку Галстяна с надписью «Артушич, мы с тобой!».

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