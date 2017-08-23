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23 августа 2017, 13:45 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Игроки «Арарата» выйдут в майках в поддержку Галстяна, получившего инфаркт

Во время подготовки к матчу 1/32 финала Кубка России против «Балтики», который состоится сегодня, старший тренер московского «Арарата» Погос Галстян получил инфаркт в ходе тренировки.

Врачи команды и футболисты вовремя оказали первую помощь. Оперативно подъехавшая карета скорой помощи доставила 56-летнего специалиста в клинику, где ему успешно сделали операцию.

Спустя сутки Галстян был переведён из реанимации в общую палату и пошёл на поправку.

Футболисты «Арарата» выйдут на поле в майках в поддержку Галстяна с надписью «Артушич, мы с тобой!».

Арарат М
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