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8 августа 2017, 12:06 | Футбол: Кубок России | Onedivision.ru

Тренер «Арарата»: И в чемпионате, и матчах Кубка России останавливаться мы не собираемся

Тренер московского «Арарата» Аркадий Имреков подвел итоги матча 1/64 финала Кубка России против «Сатурна» (1:0).

— Игра была сложная. В таких встречах обычно все решает один точный удар. В итоге этот важный гол удалось забить нам.

— Как считаете, готова ли команда к победе в следующем раунде Кубка России против «Балтики»?

— Почему нет. И в чемпионате и матчах Кубка останавливаться мы не собираемся. Время покажет, — сказал Имреков.

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