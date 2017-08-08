Тренер «Арарата»: И в чемпионате, и матчах Кубка России останавливаться мы не собираемся
Тренер московского «Арарата» Аркадий Имреков подвел итоги матча 1/64 финала Кубка России против «Сатурна» (1:0).
— Игра была сложная. В таких встречах обычно все решает один точный удар. В итоге этот важный гол удалось забить нам.
— Как считаете, готова ли команда к победе в следующем раунде Кубка России против «Балтики»?
— Почему нет. И в чемпионате и матчах Кубка останавливаться мы не собираемся. Время покажет, — сказал Имреков.
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