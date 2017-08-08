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8 августа 2017, 9:22 | Футбол: Кубок России | Volga News

В 1/32 финала Кубка России «Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»

Определился соперник «Крыльев Советов» по 1/32 финала Кубка России. Им стала еще одна команда из Самарской области — «Сызрань-2003», которая на стадии 1/64 финала обыграла ульяновскую «Волгу».

Основное время матча завершилось вничью 0:0. В дополнительное время команды также не выявили победителя — 1:1. А в серии пенальти точнее оказались сызранцы.

Поединок 1/32 финала Кубка России «Сызрань-2003» — «Крылья Советов» состоится 23 августа в Сызрани, сообщает официальный сайт «КС».
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