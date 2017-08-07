«Арарат» вышел в 1/32 финала Кубка России, московское «Торпедо» вылетело

Футбол Кубок России 2017/2018 1/64 финала, 7.08.2017, 19:00 1:0 Арарат М Сатурн

В 1/64 турнира московская команда со счётом 1:0 одолела «Сатурн». Единственным голом отметился Таймураз Тобоев. Стоит отметить, что экс-игроки сборной России Роман Павлюченко и Марат Измайлов, выступающие за «Арарат», не принимали участия в матче, зато с первых минут вышел экс-полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко.

Московское «Торпедо» вылетело из Кубка России, проиграв в матче 1/64 финала «Чертаново» (1:2). Кроме того, покинул турнир «Зоркий», за который играет экс-полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин. Команда из Красногорска уступила клубу «Знамя Труда» (1:2).

Участниками 1/32 финала Кубка России также стали «Энергомаш», брянское «Динамо», «Сызрань-2003», «Сокол» и владимирское «Торпедо».