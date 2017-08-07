«Арарат» вышел в 1/32 финала Кубка России, московское «Торпедо» вылетело
«Арарат» стал участником 1/32 финала Кубка России.
В 1/64 турнира московская команда со счётом 1:0 одолела «Сатурн». Единственным голом отметился Таймураз Тобоев. Стоит отметить, что
Московское «Торпедо» вылетело из Кубка России, проиграв в матче 1/64 финала «Чертаново» (1:2). Кроме того, покинул турнир «Зоркий», за который играет
Участниками 1/32 финала Кубка России также стали «Энергомаш», брянское «Динамо», «Сызрань-2003», «Сокол» и владимирское «Торпедо».
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