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7 августа 2017, 21:48 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Арарат» вышел в 1/32 финала Кубка России, московское «Торпедо» вылетело

«Арарат» стал участником 1/32 финала Кубка России.

В 1/64 турнира московская команда со счётом 1:0 одолела «Сатурн». Единственным голом отметился Таймураз Тобоев. Стоит отметить, что экс-игроки сборной России Роман Павлюченко и Марат Измайлов, выступающие за «Арарат», не принимали участия в матче, зато с первых минут вышел экс-полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко.

Московское «Торпедо» вылетело из Кубка России, проиграв в матче 1/64 финала «Чертаново» (1:2). Кроме того, покинул турнир «Зоркий», за который играет экс-полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин. Команда из Красногорска уступила клубу «Знамя Труда» (1:2).

Участниками 1/32 финала Кубка России также стали «Энергомаш», брянское «Динамо», «Сызрань-2003», «Сокол» и владимирское «Торпедо».

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