Ребко выбыл на неделю и не сыграет в кубковом матче «Арарата» с «Сатурном»
Полузащитник «Арарата» Алексей Ребко пропустит встречу 1/64 финала Кубка России с «Сатурном»
из-за травмы, полученной в матче второго тура первенства ПФЛ с «Калугой».
По предварительным прогнозам, футболист вернётся в общую группу через неделю, сообщает страница столичного клуба в социальной сети «ВКонтакте».
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Кубковый матч «Арарат» — «Сатурн» состоится сегодня на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало встречи — в 19:00 мск.
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