«Балтика» узнала возможного соперника в Кубке России

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«Балтика» первый матч проведет на выезде — 23 августа с победителем пары «Арарат» (Москва) — «Сатурн» (Раменское), сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Если наша команда одержит победу, то в 1/16 финала сыграет с одним из клубов Российской футбольной Премьер-лиги.

Отметим, что в двух предыдущих сезонах балтийцы не смогли добраться до этой стадии, «вылетая» в 1/32 финала поочередно от тверской «Волги» и московского «Динамо».