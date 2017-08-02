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2 августа 2017, 15:08 | Футбол: Кубок России | Вести - Калининград

«Балтика» узнала возможного соперника в Кубке России

Стала известна сетка 1/32 финала розыгрыша Кубка России сезона-2017−2018 годов.

Стала известна сетка 1/32 финала розыгрыша Кубка России сезона-2017−2018 годов. Балтика первый матч проведет на выезде — 23 августа с победителем пары Арарат (Москва) — Сатурн (<span class=error>Раменское</span>) сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> футбольного клуба. Если наша команда одержит победу то в 1/16 финала сыграет с одним из клубов Российской футбольной <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Отметим что… Увеличить
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«Балтика» первый матч проведет на выезде — 23 августа с победителем пары «Арарат» (Москва) — «Сатурн» (Раменское), сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Если наша команда одержит победу, то в 1/16 финала сыграет с одним из клубов Российской футбольной Премьер-лиги.

Отметим, что в двух предыдущих сезонах балтийцы не смогли добраться до этой стадии, «вылетая» в 1/32 финала поочередно от тверской «Волги» и московского «Динамо».
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