Определился первый соперник «Енисея» в Кубке России по футболу

Футбольный «Енисей» сыграет с «Читой» в рамках 1/32 финала Кубка России. Это стало известно 1 августа после матча читинцев с иркутским «Зенитом» в 1/64 финала. Игра двух команд ПФЛ прошла на стадионе «Зенит» в Иркутске и завершилась убедительной победой «Читы» — 5:1.

«Енисей» сыграет с коллективом из Читы на выезде 23 или 24 августа — точная дата станет известна позже. Победитель пары в 1/16 финала встретится с одним из четырех клубов РФПЛ — «Ростовом», «Ахматом» (Грозный), «Уфой» или «Локомотивом» (Москва). Игра с командой Премьер-лиги пройдет на домашнем поле в сентябре.

«Чита» выступает в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги. В прошедшем сезоне команда под руководством Константина Дзуцева выиграла турнир, но из-за финансовых проблем не смогла заявиться в ФНЛ. После этого «Читу» покинул ряд ведущих игроков, однако часть основного состава все же удалось оставить. Свою работу в команде продолжит и Дзуцев.

Лучшим достижением «Енисея» в Кубке России является выход в ¼ финала сезона 2012−2013 годов. Тогда команда, ведомая Александром Алферовым, поочередно выбила из турнира братский «Сибиряк» (1:0), казанский «Рубин» (2:1) и хабаровскую «СКА-Энергию» (1:0). В четвертьфинале красноярцы в Москве проиграли ЦСКА (0:3), который в итоге стал обладателем Кубка.