«Сибирь» едет в гости к «Тюмени», «Химки» принимают «Шинник» в Кубке России
В Доме футбола на Таганке прошла жеребьевка матчей 1/32 финала Кубка России по футболу. Напомним, что именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Футбольной Национальной Лиги.
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В соответствии с Регламентом Кубка России, с 1/32 финала в турнире стартует 18 клубов ФНЛ («Зенит-2» и «Спартак-2» не играют, поскольку клуб может быть представлен только одной командой).
Уже на первой стадии Кубка России между собой сыграют шесть клубов ФНЛ — «Ротор-Волгоград» примет «Волгарь», «Химки» сыграют дома с «Шинником», а «Тюмень» ждет в гости «Сибирь». Стоит заметить, что тюменцы с новосибирцами встретились уже на стадии 1/32 финала и год назад.
Все остальные команды ФНЛ встретятся с клубами ПФЛ, причем матчи пройдут на полях «младших» по рангу.
Матчи 1/32 финала пройдут 23 и 24 августа. Точные даты будут определены после завершения встреч 1/64 финала.
1/32 финала.
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Группа 1.
Торпедо М/Чертаново — Динамо СПб*
Арарат/Сатурн — Балтика.
Группа 2.
Текстильщик/Торпедо Вл — Олимпиец.
Химки — Шинник.
Группа 3.
Динамо-Брянск/Псков-747 — Авангард.
Калуга/Энергомаш — Тамбов.
Группа 4.
Знамя Труда/Зоркий — Факел.
Группа 5.
Армавир/Динамо-Ставрополь — Кубань.
Ангушт/Спартак-Нальчик — Черноморец/Афипс.
Группа 6.
Волга Ул/Сызрань-2003 — Крылья Советов.
Сокол/Зенит-Ижевск — Оренбург.
Группа 7.
Иртыш/Динамо-Барнаул — Томь.
Тюмень — Сибирь.
Группа 8.
Зенит-Иркутск/Чита — Енисей.
Смена/Сахалин —
* хозяева полей во всех матчах кроме пары Ангушт/Спартак-Нальчик — Черноморец/Афипс указаны первыми.
В 1/16 финала Кубка России победители упомянутых выше пар встретятся с клубами РФПЛ. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет после завершения 1/32 финала. При этом, согласно сетке турнира, победители пар из одной группы могут встретиться между собой не раньше стадии 1/8 финала.
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