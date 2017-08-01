«Сибирь» едет в гости к «Тюмени», «Химки» принимают «Шинник» в Кубке России

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В соответствии с Регламентом Кубка России, с 1/32 финала в турнире стартует 18 клубов ФНЛ («Зенит-2» и «Спартак-2» не играют, поскольку клуб может быть представлен только одной командой).

Уже на первой стадии Кубка России между собой сыграют шесть клубов ФНЛ — «Ротор-Волгоград» примет «Волгарь», «Химки» сыграют дома с «Шинником», а «Тюмень» ждет в гости «Сибирь». Стоит заметить, что тюменцы с новосибирцами встретились уже на стадии 1/32 финала и год назад.

Все остальные команды ФНЛ встретятся с клубами ПФЛ, причем матчи пройдут на полях «младших» по рангу.

Матчи 1/32 финала пройдут 23 и 24 августа. Точные даты будут определены после завершения встреч 1/64 финала.

1/32 финала.

2 3—24 августа .

Группа 1.

Торпедо М/Чертаново — Динамо СПб*

Арарат/Сатурн — Балтика.

Группа 2.

Текстильщик/Торпедо Вл — Олимпиец.

Химки — Шинник.

Группа 3.

Динамо-Брянск/Псков-747 — Авангард.

Калуга/Энергомаш — Тамбов.

Группа 4.

Ротор-Волгоград — Волгарь.

Знамя Труда/Зоркий — Факел.

Группа 5.

Армавир/Динамо-Ставрополь — Кубань.

Ангушт/Спартак-Нальчик — Черноморец/Афипс.

Группа 6.

Волга Ул/Сызрань-2003 — Крылья Советов.

Сокол/Зенит-Ижевск — Оренбург.

Группа 7.

Иртыш/Динамо-Барнаул — Томь.

Тюмень — Сибирь.

Группа 8.

Зенит-Иркутск/Чита — Енисей.

Смена/Сахалин — Луч-Энергия.

* хозяева полей во всех матчах кроме пары Ангушт/Спартак-Нальчик — Черноморец/Афипс указаны первыми.

В 1/16 финала Кубка России победители упомянутых выше пар встретятся с клубами РФПЛ. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет после завершения 1/32 финала. При этом, согласно сетке турнира, победители пар из одной группы могут встретиться между собой не раньше стадии 1/8 финала.