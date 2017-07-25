Мутко: Есть договоренность провести в Волгограде финал КР и, возможно, матч сборной

Во вторник проходит инспекционный визит вице-премьера правительства РФ, председателя оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко в Волгоград.

«Никаких сомнений, что этот стадион будет вовремя введен в эксплуатацию. Рассчитываем, что это будет ноябрь-декабрь. Никаких сомнений у нас в этом нет, и надеемся, что все так и будет, и что мы сможем планировать здесь тестовые матчи. Как минимум мы договорились финал Кубка страны в следующем году провести здесь в мае, и возможно, может, посмотрим игру или главной сборной, или молодежной, ну и игру клуба “Ротор”, конечно», — сказал Мутко журналистам.