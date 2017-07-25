Мутко: Есть договоренность провести в Волгограде финал КР и, возможно, матч сборной
ВОЛГОГРАД, 25 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Есть договоренность провести в Волгограде финал Кубка России-2018 по футболу и, возможно, матч основной или молодежной сборной России, заявил вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко.
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