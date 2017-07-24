Московское «Торпедо» и «Сатурн» вышли в 1/64 финала Кубка России
Московское «Торпедо» в 1/128 финала Кубка России обыграло столичный «Велес» — 1:0.
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С тем же счетом «Сатурн» обыграл «Коломну». В следуюещем раунде клуб из Раменского встретится с «Араратом».
Также в 1/64 финала вышли «Знамя Труда», «Зоркий», «Псков-747», брянское «Динамо», «Текстильщик», ульяновская «Волга», «Калуга», «Чертаново», ижевский «Зенит», «Сызрань-2003», «Сокол» и «Энергомаш».
Кубок России.
1/128 финала.
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Муром» — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:3.
Голы: Рытов, 63 (0:1). Аванесян, 80 (1:1).
Судья: Чембулатов (Кострома).
23 июля.
«Зоркий» (Красногорск) — «Рязань» — 2:0 (0:0).
Голы: Логуа, 67 (1:0). Дубчак, 86 — с пенальти (2:0).
Судья: Чернов (Москва).
23 июля. Красногорск. Стадион «Зоркий».
«Псков-747» — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:0 (1:0).
Голы, 16 (1:0)., 83 (2:0).
Судья: Карпов (Петрозаводск).
23 июля. Псков. Стадион «СК 747».
«Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Арарат» (Москва) — 1:3 (1:2).
Голы: Воронкин, 14 (0:1). Ларионов, 22 (1:1). Хурцидзе, 41 (1:2). Морозов, 69 (1:3).
Судья: Федоров (Петрозаводск).
23 июля. Долгопрудный. Стадион «Салют».
«Динамо» (Брянск) — ЦРФСО (Смоленск) — 2:1 (1:1).
Голы, 36 (0:0)., 40 (1:0)., 71 (2:1).
Судья: Евстигнеев (Королев).
23 июля. Брянск. Стадион «Динамо».
«Спартак» (Кострома) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:5 (1:2).
Голы: Подымов, 34 (0:1). Яковлев, 37 (1:1). Алексеев, 45 (1:2). Алексеев, 61 (1:3). Орлов, 84 (1:4). Попов, 86 (1:5).
Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).
23 июля. Кострома. Стадион «Урожай».
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Волга» (Ульяновск) — 1:2 д.в. (0:0, 1:1, 0:1).
Голы: Воронин, 59 (0:1). Хубаев, 72 (1:1). Павлов, 92 (1:2).
Судья: Смирнов (Москва).
23 июля. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
«Химик» (Новомосковск) — «Калуга» — 0:3 (0:3).
Голы: Родин, 11 (0:1). Родин, 30 (0:2). Дубровин, 40 (0:3).
Судья: Тихонов (Москва).
23 июля. Новомосковск. Стадион «НМУ ФК Дон».
«Коломна» — «Сатурн» (Раменское) — 0:1 (0:0).
Гол, 82 (0:1).
Судья: Шевченко (Калининград).
23 июля. Коломна. Стадион «Труд».
«Чертаново» (Москва) — «Строгино» (Москва) — 2:1 (0:0).
Голы: Цыпченко, 57 (1:0). Глушенков, 85 (2:0). Сергеев, 90+5 (2:1).
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
23 июля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
«Металлург» (Аша) — «Зенит» (Ижевск) — 1:3 д.в. (1:0, 0:1, 0:2).
Голы, 5 (1:0)., 60 (1:0)., 93 (1:0)., 101 (1:3).
Судья: Рыбаков (Ульяновск).
23 июля. Аша. Стадион «Металлург».
«Сызрань-2003» (Сызрань) — «Делин» (Ижевск) — 4:2 (2:1).
Голы, 24 (1:0)., 26 (1:0)., 32 (2:0)., 65 (2:0)., 73 (3:0)., 77 (4:2).
Судья: Небогатиков (Казань).
23 июля. Сызрань. Стадион «Центральный».
«Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 0:1 (0:1).
Гол: Коротков, 30 — в свои ворота (0:1).
Судья: Мирошниченко (Санкт-Петербург).
23 июля. Москва. Стадион «Автомобилист».
«Лада-Тольятти» — «Сокол» (Саратов) — 1:3 (1:3).
Голы: Кувшинов, 4 (0:1). Курзенев, 8 (0:2). Чуравцев, 11 (1:2). Бутаков, 27 (1:3).
Удаление: (Лада-Тольятти), 73.
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
23 июля. Тольятти. Стадион «Торпедо».
«Энергомаш» (Белгород) — «Металлург» (Липецк) — 1:0 (1:0).
Гол, 2 (1:0).
Судья: Сафьян (Москва).
23 июля. Белгород. Стадион «Энергомаш».
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