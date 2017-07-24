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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/30470336/
24 июля 2017, 11:20 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Клуб ПФЛ транслировал матч Кубка России, собирая деньги на трансфер Погребняка

Новичок ПФЛ московский клуб «Велес» организовал в Интернете прямую трансляцию домашнего матча 1/128 финала Кубка России со столичным «Торпедо».

Новичок <span class=error>ПФЛ</span> московский клуб <span class=error>Велес</span> организовал в Интернете прямую трансляцию домашнего матча 1/128 финала Кубка России со столичным <span class=error>Торпедо</span>. Увеличить
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Во время трансляции встречи, на которой работал известный телекомментатор Владимир Стогниенко, клуб собирал денежные пожертвования на трансфер Погребняка.

На какого именно из братьев Погребняков собирались средства, «Велес» не уточнял, однако в качестве необходимой суммы для трансфера было указано 200 тыс. рублей. Павел Погребняк выступает в московском «Динамо», а его младший брат Кирилл — в «Балтике».

«Велес» проиграл матч «Торпедо» со счётом 0:1 и вылетел из Кубка России. На момент финального свистка в этой встрече судя по счётчику, который отображал количество собранных средств на трансфер Погребняка, ни одного пожертвования никто так и не сделал.

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