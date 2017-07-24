Клуб ПФЛ транслировал матч Кубка России, собирая деньги на трансфер Погребняка

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Во время трансляции встречи, на которой работал известный телекомментатор Владимир Стогниенко, клуб собирал денежные пожертвования на трансфер Погребняка.

Футбол Кубок России 2017/2018 1/128 финала, 23.07.2017, 17:00 0:1 Велес Торпедо М

На какого именно из братьев Погребняков собирались средства, «Велес» не уточнял, однако в качестве необходимой суммы для трансфера было указано 200 тыс. рублей. Павел Погребняк выступает в московском «Динамо», а его младший брат Кирилл — в «Балтике».

«Велес» проиграл матч «Торпедо» со счётом 0:1 и вылетел из Кубка России. На момент финального свистка в этой встрече судя по счётчику, который отображал количество собранных средств на трансфер Погребняка, ни одного пожертвования никто так и не сделал.