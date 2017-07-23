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23 июля 2017, 19:39 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

Московское «Торпедо» обыграло «Велес» в 1/128 финала Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России московский «Велес» принимал на своём поле столичное «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Автомобилист» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 30-й минуте, когда защитник «Велеса» провёл мяч в собственные ворота.

На следующей стадии Кубка России «Торпедо» предстоит встретиться с «Чертаново», который в своём матче 1/128 финала в родных стенах обыграл «Строгино» (2:1).

В других матчах дня КАМАЗ в дополнительное время уступил ульяновской «Волге» (1:2), «Коломна» проиграла «Сатурну» (0:1), а «Химик Новомосковск» уступил «Калуге» (0:3).

23.07.2017 17:00 Плей-офф: 1/128 финала Автомобилист
Велес 0:1 Торпедо М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Сергей Лапшин Игорь Колыванов
Голы
  Александр Коротков 30′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Петр Мирошниченко (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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