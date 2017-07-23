Московское «Торпедо» обыграло «Велес» в 1/128 финала Кубка России
В матче 1/128 финала Кубка России московский «Велес» принимал на своём поле столичное «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Автомобилист» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 30-й минуте, когда защитник «Велеса» провёл мяч в собственные ворота.
На следующей стадии Кубка России «Торпедо» предстоит встретиться с «Чертаново», который в своём матче 1/128 финала в родных стенах обыграл «Строгино» (2:1).
В других матчах дня КАМАЗ в дополнительное время уступил ульяновской «Волге» (1:2), «Коломна» проиграла «Сатурну» (0:1), а «Химик Новомосковск» уступил «Калуге» (0:3).
Главные тренеры
|Сергей Лапшин
|Игорь Колыванов
Голы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Петр Мирошниченко (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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