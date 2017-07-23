Московское «Торпедо» обыграло «Велес» в 1/128 финала Кубка России

Единственный гол был забит на 30-й минуте, когда защитник «Велеса» провёл мяч в собственные ворота.

На следующей стадии Кубка России «Торпедо» предстоит встретиться с «Чертаново», который в своём матче 1/128 финала в родных стенах обыграл «Строгино» (2:1).

В других матчах дня КАМАЗ в дополнительное время уступил ульяновской «Волге» (1:2), «Коломна» проиграла «Сатурну» (0:1), а «Химик Новомосковск» уступил «Калуге» (0:3).