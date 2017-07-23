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23 июля 2017, 18:27 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Арарат» выиграл у «Долгопрудного» в матче 1/128 финала Кубка России

В матче 1/128 финала Кубка России московский «Арарат» в гостях обыграл со счётом 3:1 «Долгопрудный».

«Арарат» вышел вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Артём Воронкин. На 21-й минуте «Долгопрудный» сумел отыграться — счёт сравнял Вадим Ларионов. Вновь повести в счёте гости сумели незадолго до конца первого тайма — на 41-й минуте гол забил Давид Хурцидзе. Окончательный результат на 70-й минуте установил Константин Морозов.

В следующем раунде Кубка России «Арарат» сыграет против победителя пары «Коломна» — «Сатурн».

23.07.2017 16:00 Плей-офф: 1/128 финала Салют
Долгопрудный 1:3 Арарат М
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Андрей Мещанинов Сергей Булатов
Голы
22′ 44593  
  Артем Воронкин 14′
  Давид Хурцидзе 41′
  Константин Морозов 69′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Артур Федоров (Петрозаводск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Долгопрудный
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