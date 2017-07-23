«Арарат» выиграл у «Долгопрудного» в матче 1/128 финала Кубка России
В матче 1/128 финала Кубка России московский «Арарат» в гостях обыграл со счётом 3:1 «Долгопрудный».
«Арарат» вышел вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Артём Воронкин. На 21-й минуте «Долгопрудный» сумел отыграться — счёт сравнял Вадим Ларионов. Вновь повести в счёте гости сумели незадолго до конца первого тайма — на 41-й минуте гол забил Давид Хурцидзе. Окончательный результат на 70-й минуте установил Константин Морозов.
В следующем раунде Кубка России «Арарат» сыграет против победителя пары «Коломна» — «Сатурн».
|23.07.2017 16:00
|Плей-офф: 1/128 финала
|Салют
|Долгопрудный
|1:3
|Арарат М
|Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
|Андрей Мещанинов
|Сергей Булатов
Голы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Артур Федоров (Петрозаводск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter