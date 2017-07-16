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16 июля 2017, 9:53 | Футбол: Кубок России | Onedivision.ru

Стартовал Кубок России-2017/18

14-го июля, стартовал розыгрыш Кубка России-2017/18.

На стадии 1/256 финала в борьбу выступают любительские клубы и представители ПФЛ.

«Делин» (Ижевск) — «Динамо» (Киров) — 3:0 (1:0).

«Металлург» (Аша) — «Носта» (Новотроицк) — 3:1 (0:0).

«Волга» (Ульяновск) — «Анжи-Юниор» (Зеленодольск) — 2:0 (2:0).

«Зенит» (Ижевск) — «Челябинск» — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0).

«Зоркий» (Красногорск) — «Юность Москвы» (Москва) — +: —.
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