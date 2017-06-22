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22 июня 2017, 17:28 | Футбол: Кубок России | ТАСС

ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России по футболу

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА намерен подать заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Кубка России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил что финал Кубка страны может пройти 9 мая в Волгограде. Увеличить
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«Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение финала Кубка России. Сейчас идет обсуждение», — сказал Бабаев.

Ранее президент Российского футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что финал Кубка страны может пройти 9 мая в Волгограде. Прошлый финал турнира прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи.

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