ЦСКА может подать заявку на проведение финала Кубка России по футболу
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. ЦСКА намерен подать заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение финала Кубка России сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
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«Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение финала Кубка России. Сейчас идет обсуждение», — сказал Бабаев.
Ранее президент Российского футбольной
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