Прядкин: Финал Кубка России планируется провести 9 мая в Волгограде
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Предварительное место проведения финала Кубка России сезона-2017/18 — новый стадион в Волгограде. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил вице-президент организации, глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы хотим провести финал Кубка России 9 мая, и будем отстаивать эту дату. Предварительное место проведения финала Кубка России — Волгоград», — сказал Прядкин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter