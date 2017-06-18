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18 июня 2017, 12:32 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Прядкин: Финал Кубка России планируется провести 9 мая в Волгограде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Предварительное место проведения финала Кубка России сезона-2017/18 — новый стадион в Волгограде. Об этом на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил вице-президент организации, глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Об этом глава <span class=error>РФПЛ</span> сообщил на конференции Российского футбольного союза. Увеличить
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«Мы хотим провести финал Кубка России 9 мая, и будем отстаивать эту дату. Предварительное место проведения финала Кубка России — Волгоград», — сказал Прядкин.
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