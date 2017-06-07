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7 июня 2017, 22:14 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Локомотив» передал Самедову медаль за победу в Кубке России

«Локомотив» передал полузащитнику «Спартака» Александру Самедову золотую медаль за победу в Кубке России-2016/17. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе красно-зелёных.

Локомотив передал полузащитнику Спартака Александру <span class=error>Самедову</span> золотую медаль за победу в Кубке России-2016/17. Увеличить
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© РИА "Новости"

Зимой 32-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Спартак». В осенней части сезона он сыграл за «железнодорожников» в двух матчах Кубка России и забил один гол. После перехода в стан красно-белых Самедов впервые в карьере выиграл чемпионат России. До нынешнего сезона Александр в 2003 году выиграл Кубок России со «Спартаком», а в 2007-м и 2015-м — с «Локомотивом».

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
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Новости Кубка России

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