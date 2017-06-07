«Локомотив» передал Самедову медаль за победу в Кубке России

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Зимой 32-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Спартак». В осенней части сезона он сыграл за «железнодорожников» в двух матчах Кубка России и забил один гол. После перехода в стан красно-белых Самедов впервые в карьере выиграл чемпионат России. До нынешнего сезона Александр в 2003 году выиграл Кубок России со «Спартаком», а в 2007-м и 2015-м — с «Локомотивом».