Павлюченко объяснил причины драки с легионером «Локомотива»

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​Павлюченко объяснил, что бросился защищать своего российского одноклубника, так как на того напал бразилец. Нападающий заявил, что в случае конфликта между российскими футболистами он не стал бы вмешиваться.

«Если бы я в “Тоттенхэме” подбежал бы и ударил англичанина, думаю, меня бы футбольная федерация тут же отправила домой. Поэтому я не понимаю, как такое возможно: человек приезжает из Бразилии и бьет русского футболиста. Подрались бы русские, я, может, нормально бы отнесся. Но когда бразилец бьет русского — это ненормально. Человек приезжает в нашу страну, зарабатывает деньги, но начинает качать права и бьет игрока со спины. Конечно, неправильно, что я так нецензурно начал выражаться. Когда чуть остыл, понял, что нельзя было так делать. Но в тот вечер я этого не понимал. И понеслось…», — сказал Павлюченко в эфире «Матч ТВ».

Павлюченко подрался с Ари в конце финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом». «Локомотив» в этот момент вел со счетом 2:0.

Встреча, прошедшая в Сочи на олимпийском стадионе «Фишт», завершилась массовой дракой с участием футболистов, тренеров и персонала обеих команд. Главный арбитр встречи Алексей Николаев удалил с поля двух игроков «Урала» (Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна) и двух футболистов «Локомотива» (Джефферсона Фарфана и Ари).

Павлюченко после матча в интервью «Спорт-Экспрессу» потребовал пожизненно дисквалифицировать Ари и выгнать его из страны. В своем заявлении в микст-зоне он использовал ненормативную лексику.

«А вы посмотрите видео! Считаю, у этого человека надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны за такие вещи. Дисквалифицировать его пожизненно. Вот и все, понятно?» — заявил Павлюченко.

В эфире «Матч ТВ» Павлюченко сказал, что ему было бы трудно играть с Ари в одном клубе. «Я бы с таким человеком не мог бы играть в команде. А если бы играл, то дрался бы с ним постоянно. Слышал, что на тренировках в “Спартаке” он то же самое делал. Если русский цеплялся с иностранным футболистом, он подбегал и мог чуть ли не начать бить», — сказал футболист.

Павлюченко, который провел в «Урале» один сезон, в следующем сезоне будет выступать за московский клуб «Арарат». Команда, образованная несколько месяцев назад, будет выступать в ПФЛ.