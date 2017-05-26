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https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29884820/
26 мая 2017, 22:58 | Футбол: Кубок России | РБК

После футбольного матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика

После состоявшегося в Сочи финального матча Кубка России по футболу, в котором сыграли московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» (2:1), запрет на посещение спортивных мероприятий получили 54 болельщика.

Трофей Кубка России по футболу возле стадиона Фишт перед началом финального матча Кубка России по футболу сезона 2016/2017 между ФК Урал (Екатеринбург) и ФК Локомотив (Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющейся информации, до и после футбольного матча болельщиками обоих клубов планировались противоправные действия», — пояснила представитель министерства, добавив однако, что «благодаря своевременно принятым организаторами и сотрудниками правоохранительных органов мерам указанные акции [были] предупреждены».

В ходе профилактических и досмотровых мероприятий перед матчем, как уточнила Волк, было изъято более 300 запрещенных к проносу предметов и веществ. Из них более половины, по словам представителя министерства, были пиротехническими изделиями.

Также за нарушения общественного порядка при проведении матча, как заметили в ведомстве, были задержаны 64 болельщика. В дальнейшем все они были привлечены к административной ответственности, подчеркнула Волк, отметив, что в числе попавших в отделения полиции также оказались фанаты, привлекавшиеся к ответственности сотрудниками правоохранительных органов во Франции за участие в беспорядках во время проведения чемпионата Европы по футболу в прошлом году.

Всего же на финале Кубка России по футболу 2 мая в Сочи, по данным пресс-службы, присутствовали порядка 23 тыс. зрителей. Из них около 6 тыс. человек, как уточнили в полиции, были болельщиками «Локомотива», и 1,8 тыс. — «Урала».

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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