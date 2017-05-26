После футбольного матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика

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Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющейся информации, до и после футбольного матча болельщиками обоих клубов планировались противоправные действия», — пояснила представитель министерства, добавив однако, что «благодаря своевременно принятым организаторами и сотрудниками правоохранительных органов мерам указанные акции [были] предупреждены».

В ходе профилактических и досмотровых мероприятий перед матчем, как уточнила Волк, было изъято более 300 запрещенных к проносу предметов и веществ. Из них более половины, по словам представителя министерства, были пиротехническими изделиями.

Также за нарушения общественного порядка при проведении матча, как заметили в ведомстве, были задержаны 64 болельщика. В дальнейшем все они были привлечены к административной ответственности, подчеркнула Волк, отметив, что в числе попавших в отделения полиции также оказались фанаты, привлекавшиеся к ответственности сотрудниками правоохранительных органов во Франции за участие в беспорядках во время проведения чемпионата Европы по футболу в прошлом году.