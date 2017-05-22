Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-cup/29826740/
22 мая 2017, 15:13 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Финал Кубка России сезона-2017/18 предварительно пройдет 9 мая

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2017/18 предварительно запланирован на 9 мая. Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Финал Кубка России сезона-2017/18 предварительно пройдет 9 мая - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Предварительно финал Кубка России пройдет 9 мая», — сказал Прядкин.

В понедельник состоялось общее собрание клубов премьер-лиги, на котором были подведены итоги завершившегося в воскресенье чемпионата России. «Отметили команды, которые заняли призовые места, а также пожелали удачи клубам, которые вылетели напрямую — “Крыльям Советам” и “Томи”. Ждем их обратно, если победят», — сказал Прядкин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Кубка России

Еще 7 новостей  Все новости
22 мая

Фернандес и Дзагоев не поедут со сборной России в Австрию перед Кубком конфедераций

Первый тур сезона-2017/18 чемпионата России по футболу предварительно начнется 16 июля

Российские футболисты будут готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. Стрельцова