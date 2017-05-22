Финал Кубка России сезона-2017/18 предварительно пройдет 9 мая
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2017/18 предварительно запланирован на 9 мая. Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
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«Предварительно финал Кубка России пройдет 9 мая», — сказал Прядкин.
В понедельник состоялось общее собрание клубов
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