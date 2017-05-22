«Локомотив» передал Кубок России Московской железной дороге

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом «Чемпионату» рассказал руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.

Футбол Кубок России 2016/2017 Тур 1, 2.05.2017, 18:45 0:2 Урал Локомотив М

Руководители МЖД и «Локо» обменялись сувенирами. Также Гилерме подарил начальнику МЖД Владимиру Молдаверу свою эксклюзивную футболку, которая была подготовлена для чествования обладателей кубка.

«На футболке написано: “Самый лучший коллектив…” Даже после неудачных матчей к нам подходят люди и говорят: “Локо” всё равно лучший. Мы очень ценим такую поддержку. И стараемся участвовать в акциях — в знак благодарности. Каждый болельщик должен прикоснуться к кубку, эта победа общая на всех», — сказал Гилерме.

«Кубок путешествует: из Сочи в Баковку, из Баковки на стадион в Черкизово, далее РЖД, МИИТ, МЖД… За это время фото на память с кубковой чашей сделали тысячи наших болельщиков. В дальнейшем кубковая чаша будет помещена в музей клуба», — сообщил «Чемпионату» Андрей Бодров.