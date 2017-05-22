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22 мая 2017, 11:42 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Локомотив» передал Кубок России Московской железной дороге

Президент «Локомотива» Илья Геркус и капитан команды Маринато Гилерме доставили кубок России в здание Московской железной дороги, где трофей останется на несколько дней для демонстрации на постаменте.

Президент Локомотива Илья <span class=error>Геркус</span> и капитан команды <span class=error>Маринато</span> <span class=error>Гилерме</span> доставили кубок России в здание Московской железной дороги где трофей останется на несколько дней для демонстрации на постаменте. Увеличить
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Об этом «Чемпионату» рассказал руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров.

Руководители МЖД и «Локо» обменялись сувенирами. Также Гилерме подарил начальнику МЖД Владимиру Молдаверу свою эксклюзивную футболку, которая была подготовлена для чествования обладателей кубка.

«На футболке написано: “Самый лучший коллектив…” Даже после неудачных матчей к нам подходят люди и говорят: “Локо” всё равно лучший. Мы очень ценим такую поддержку. И стараемся участвовать в акциях — в знак благодарности. Каждый болельщик должен прикоснуться к кубку, эта победа общая на всех», — сказал Гилерме.

«Кубок путешествует: из Сочи в Баковку, из Баковки на стадион в Черкизово, далее РЖД, МИИТ, МЖД… За это время фото на память с кубковой чашей сделали тысячи наших болельщиков. В дальнейшем кубковая чаша будет помещена в музей клуба», — сообщил «Чемпионату» Андрей Бодров.

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