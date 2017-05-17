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17 мая 2017, 11:25 | Футбол: Кубок России | Р-Спорт

Иванов: ФК «Урал» не собирается опротестовывать дисквалификацию Павлюченко

МОСКВА, 17 мая — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что клуб не собирается опротестовывать дисквалификацию нападающего Романа Павлюченко после решения комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

<em>МОСКВА 17 мая — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева. </em>Президент екатеринбургского футбольного клуба Урал Григорий <span class=error>Иванов</span> заявил что клуб не собирается опротестовывать дисквалификацию нападающего Романа Павлюченко после решения комитета по этике Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>). Увеличить
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Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на 4 матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за высказывания в адрес форварда московского «Локомотива» Ари после финала Кубка России-2016/17.

«Восприняли (дисквалификацию Павлюченко) отрицательно, как вообще можно положительно к этому относиться? Комитет по этике принял решение, это их право, мы с этими санкциями согласны и ничего не будем опротестовывать», — сказал Иванов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Локомотив» 2 мая победил «Урал» в финале Кубка России в Сочи со счетом 2:0. В конце матча на поле началась массовая драка с участием футболистов обеих команд. После игры Павлюченко в разговоре с журналистами высказал ряд нецензурных слов в адрес Ари, который был активным участником драки.

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Новости Кубка России

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбления Ари

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбления Ари

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча Кубка России и еще на две игры турнира условно нападающего «Урала» Романа Павлюченко за оскорбительные высказывания в адрес форварда московского «Локомотива» Ари после финального матча Кубка страны. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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