Иванов: ФК «Урал» не собирается опротестовывать дисквалификацию Павлюченко

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на 4 матча Кубка России, два из которых носят условный характер, за высказывания в адрес форварда московского «Локомотива» Ари после финала Кубка России-2016/17.

«Восприняли (дисквалификацию Павлюченко) отрицательно, как вообще можно положительно к этому относиться? Комитет по этике принял решение, это их право, мы с этими санкциями согласны и ничего не будем опротестовывать», — сказал Иванов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Локомотив» 2 мая победил «Урал» в финале Кубка России в Сочи со счетом 2:0. В конце матча на поле началась массовая драка с участием футболистов обеих команд. После игры Павлюченко в разговоре с журналистами высказал ряд нецензурных слов в адрес Ари, который был активным участником драки.