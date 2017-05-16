Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбления Ари

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Заседание комитета по этике РФС прошло во вторник в Москве.

«Павлюченко дисквалифицирован на два матча Кубка России и еще на два матча условно. Кроме того, на игрока наложен штраф», — сказал источник.

В концовке матча «Урал» — «Локомотив» (0:2), состоявшегося 2 мая в Сочи, на поле возникла потасовка, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской — Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно. На прошлой неделе Фидлер, Манучарян и Ари были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России, а в понедельник стало известно, что глава РФС направил комитету по этике обращение с просьбой дать оценку словам Павлюченко.

Павлюченко выступает за «Урал» с 2016 года. Ранее он играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», лондонский «Тоттенхэм» (Англия), московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань». В активе 35-летнего Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России.