Комитет по этике РФС дисквалифицировал Павлюченко на два матча за оскорбления Ари
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на два матча Кубка России и еще на две игры турнира условно нападающего «Урала» Романа Павлюченко за оскорбительные высказывания в адрес форварда московского «Локомотива» Ари после финального матча Кубка страны. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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Заседание комитета по этике РФС прошло во вторник в Москве.
«Павлюченко дисквалифицирован на два матча Кубка России и еще на два матча условно. Кроме того, на игрока наложен штраф», — сказал источник.
В концовке матча «Урал» — «Локомотив» (0:2), состоявшегося 2 мая в Сочи, на поле возникла потасовка, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской — Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно. На прошлой неделе Фидлер, Манучарян и Ари были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России, а в понедельник стало известно, что глава РФС направил комитету по этике обращение с просьбой дать оценку словам Павлюченко.
Павлюченко выступает за «Урал» с 2016 года. Ранее он играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», лондонский «Тоттенхэм» (Англия), московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань». В активе 35-летнего Павлюченко 50 матчей и 21 гол за сборную России.
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