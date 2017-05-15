Мутко: Павлюченко поступил неэтично, за свои поступки нужно отвечать

В концовке матча «Урал» — «Локомотив» (0:2), состоявшегося 2 мая в Сочи, на поле возникла потасовка, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны московской — Ари и Джефферсон Фарфан. После игры Павлюченко в смешанной зоне на просьбу прокомментировать матч ограничился нецензурной бранью в адрес бразильского форварда, при этом попросив журналистов опубликовать все дословно. На прошлой неделе Фидлер, Манучарян и Ари были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России, а в понедельник стало известно, что глава РФС направил комитету по этике обращение с просьбой дать оценку словам Павлюченко. Заседание комитета по этике РФС пройдет во вторник.

«Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Он (Павлюченко), на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать», — сказал Мутко.

Согласно регламенту, комитет по этике РФС имеет право рассматривать дела только после обращений президента РФС либо исполкома организации. «Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы (о возможности рассмотрении того или иного дела), я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент», — пояснил глава РФС.

Он не исключил, что в будущем процедура инициирования рассмотрения дел комитетом по этике может измениться. «Не думаю, что должно быть так, что президент РФС должен обращаться в комитет по этике. Может, в будущем мы пересмотрим регламент. Но на сегодня он таков», — подытожил Мутко.