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13 мая 2017, 19:24 | Футбол: Кубок России | ТАСС

Памятная табличка в честь победы в Кубке России открыта около стадиона «Локомотив»

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Памятная табличка в честь победы футбольного клуба «Локомотив» в Кубке России открыта на паровозе около стадиона железнодорожников перед матчем с «Оренбургом». Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

2 мая «Локомотив» в финале Кубка России на стадионе «Фишт» в Сочи обыграл екатеринбургский «Урал» (2:0) и стал обладателем трофея.

Памятную табличку в честь победы в Кубке России сезона-2016/17 открыл президент «Локомотива» Илья Геркус.

В субботу «Локомотив» на своем стадионе в матче 28-го тура чемпионата России сыграет против «Оренбурга». Встреча начнется в 19:30 мск.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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Урал
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