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12 мая 2017, 8:38 | Футбол: Кубок России | Чемпионат.com

«Первый трофей — как первая любовь». С чего начинался суперподъём ЦСКА

За то время, что Евгений Гинер руководит ЦСКА, «армейцы» взяли 20 трофеев. Первый из них — ровно 15 лет назад. Вспоминаем, как это было.

12 мая 2002 года ЦСКА открыл новую главу в российской истории клуба — команда взяла первый, столь долгожданный для болельщиков трофей. В «Лужниках» «армейцы» завоевали кубок России, обыграв в финальном матче «Зенит» — 2:0. Путь к этой победе начался с того момента, как в клуб пришёл новый президент.

Зимой 2001 года в ЦСКА полностью поменялся состав акционеров. 12 февраля о своей отставке объявил бывший президент клуба Шахруди Дадаханов. К власти в «армейском» клубе пришли новые люди. Правда, на виду был лишь один — до той поры не слишком известный в широких футбольных кругах Евгений Гинер. Другие акционеры старались себя не афишировать.

Гинер сразу же начал собирать новую команду из лучших игроков РФПЛ. Зимой 2001-го он позвал в ЦСКА перспективного форварда-гренадёра Дениса Попова, которым активно интересовался «Спартак», и ярко проявившего себя на Кубке Содружества латвийского хавбека Юриса Лайзанса. А по итогам летнего трансферного окна в команду пришло ещё 10 новичков — Элвир Рахимич, Вениамин Мандрыкин, Спартак Гогниев, Александр Беркетов, Алексей Березуцкий, Игорь Яновский, Андрей Соломатин, Предраг Ранджелович, Владимир Кузьмичёв и Роман Монарёв.

В чемпионате-2001 ЦСКА занял седьмое место, поэтому попасть в еврокубки он мог только через победу в Кубке России. Выполнение этой задачи было поручено Валерию Газзаеву, который сменил на посту главного тренера тяжело заболевшего Павла Садырина. Кроме того, к команде присоединились ещё несколько новых игроков: среди них были Василий Березуцкий, Дейвидас Шемберас, Дмитрий Кириченко, Ролан Гусев и Вячеслав Даев.

А ведь буквально за год до этого ЦСКА не мог себе позволить ни одной дорогостоящей покупки….

Несмотря на то что президент клуба просил не торопить события, сомнений не было: две главные цели на будущий сезон — чемпионство и попадание в еврокубки через победу в Кубке России.

«Незабываемые впечатления, ни с чем ни сравнимые»

— Мы понимали, что на нас лежит большая ответственность — завоевать первый титул в российской истории. Других вариантов не было: должны были выиграть, что бы ни случилось, — вспоминает Мандрыкин, защищавший в том сезоне ворота ЦСКА.

— Да, сезон был непростой, но команда с самого начала настраивалась только на чемпионство и победу буквально в каждом матче. Задача была одна, — подтверждает слова голкипера Яновский.

По итогам сезона-2002 ЦСКА занял первое место, но в золотом матче уступил «Локомотиву»: на шестой минуте Дмитрий Лоськов забил гол и принёс своей команде первое в истории чемпионство.

— В том сезоне мы стали лучшими в чемпионате — возглавляли таблицу с 26-го тура, поделив итоговое первое место с «Локомотивом», — вспоминает Газзаев. — Уступили «железнодорожникам» чемпионство только в золотом матче. Наверное, не хватило мастерства, ведь команда была совсем молодая.

Но трофей «армейцы» всё же взяли. Он позволил команде решить одну из задач — попасть в еврокубки.

— Первый кубок России — это как первая любовь, — продолжает делиться воспоминаниями Валерий Георгиевич. — Незабываемые впечатления, ни с чем несравнимые. Тем более этот кубок стал для ЦСКА первым трофеем с 1991 года! Для того поколения «армейцев» эта победа стала важнейшей в плане становления, ведь она была первой на таком уровне. Команда была совсем молодая, фактически новая: Гогниев, Березуцкие, Шемберас, Гусев, Попов, Шершун… Самыми опытными в том составе были Рахимич, Семак и Яновский. Посмотрите, в каких мастеров превратились все эти футболисты в дальнейшем — в том числе наша тогдашняя молодёжь.

Своё выступление в Кубке ЦСКА начал со встречи с саранской «Светотехникой» (нынешняя «Мордовия»). Затем были обыграны казанский «Рубин», «Торпедо-ЗИЛ» (позднее — ФК «Москва») и пермский «Амкар». В финал команду вывел капитан Сергей Семак. Он и забил единственный гол, который решил исход встречи.

«Хотите выиграть кубок — приглашайте Соломатина!»

Для ЦСКА это уже был пятый финал в российской истории, но предыдущие попытки взять трофей оборачивались неудачей. В 1992 году «армейцы» проиграли «Спартаку», в 1993-м — «Торпедо» по пенальти, в 1994-м — опять «Спартаку» и опять в серии пенальти, а в 2000-м — «Локомотиву» в дополнительное время.

— Перед финалом нам Газзаев сказал: «Хоть град, хоть камнепад, но выиграть вы должны!», — вспоминает Мандрыкин. — Мы были уверены, что этого добьёмся. Даже не представляли, что может быть как-то иначе. Было ощущение, что если не выиграем, то в футболе нам делать нечего. Нам постоянно говорили, что мы должны только побеждать.

— Да, настраивал команду на финал как на бой! — подтверждает Газзаев. — Помимо тактической и функциональной подготовки очень важно настроить футболистов психологически. Это задача тренера. В важнейших матчах нужно мобилизовать и характер, и дух.

Счёт на 30-й минуте открыл Андрей Соломатин. Как он сам рассказывал, про него тогда ходила поговорка: «Хотите выиграть кубок — приглашайте Соломатина!». Андрей четырежды выигрывал этот трофей в составе «Локомотива».

Была и ещё одна интересная история. Той весной игра Соломатину удавалась — и Газзаев ещё перед матчем сказал игроку, что он обязательно забьёт в этот день. Главное — чтобы почаще подключался к атакам. И в раздевалке после матча тренер напомнил игроку о своих словах: «Я же тебе говорил!».

— В эпизоде с моим голом пошла длинная передача вперёд, Попов и Семак поборолись за мяч, а я увидел свободное пространство и, ускорившись, ворвался туда, — вспоминает Соломатин. — Сергей сбросил мне мяч, тот удачно подпрыгнул от кочковатого поля в «Лужниках», и получилось пробить. Перед ударом краем глаза посмотрел на Малафеева и пробил в свободный угол.

На перерыв команда ушла с преимуществом в один мяч.

— В раздевалке Валерий Георгиевич сказал: «Второй тайм будет ещё сложнее, но надо играть так, как в первом», — делится воспоминаниями Элвир Рахимич. — С «Зенитом» всегда были тяжёлые игры, а тут — финал! Все понимали, что это одна игра, один шанс.

На 52-й минуте ЦСКА увеличил отрыв: гол забил Игорь Яновский.

— Помню, было очень близко до ворот. Шершун скинул мне мяч, и я коленом закинул его в ворота, — вспоминает он. — Первые 10−15 секунд ничего не понимал, а потом осознал, что при счёте 2:0 всё уже было в наших руках. Но нужно было играть ещё. Понятно, что тот «Зенит» был не тот, что сейчас, — он ещё не находился в элите российского футбола. Но в Кубке возможно всё. Мы были максимально готовы отстоять своё преимущество. Тяжело, не тяжело — об этом даже не думали. Просто играли.

У Яновского была своя история с «предчувствием». В ночь перед игрой ему приснился сон, будто он забивает победный гол. Полузащитник даже позвонил жене и рассказал ей об этом. Гол номинально получился не победным, но, по сути, снял все вопросы о победителе матча.

— После гола Яновского ощущения, что победа уже в наших руках, не было, — добавляет Ролан Гусев. — Понимали, что надо довести дело до конца. Когда прозвучал финальный свисток, уже осознали, что мы взяли кубок. Эмоции не описать словами — это был мой первый трофей в карьере.

«Выкурил на скамейке не меньше пачки»

— Вся команда сыграла хорошо, но я бы отметил Яновского и Соломатина — благодаря их голам мы выиграли, — подводит итог того матча Газзаев. — Финал был непростой — весь матч я провёл на нервах и очень много курил на скамейке — выкурил не меньше пачки. А в раздевалке был заслуженный праздник: парни ликовали, обливались шампанским и даже сломали кубок.

Как вспоминают игроки, в раздевалку они ворвались с криками «Кубок наш, мы — лучшие!». В тот вечер никто не мог сдержать эмоций. Даже новый кубок не выдержал такого порыва: ручку от завоёванного трофея случайно отломал Соломатин.

— Я поднял его над головой, начал активно размахивать, трясти им, — вспоминает Соломатин. — В итоге ручка отломилась, и кубок упал мне на голову. Естественно, отмечали победу всей командой, такие моменты сплачивают, а Евгений Леннорович угощал меня шампанским из того кубка. В раздевалке было много улыбок и поздравлений. Гинер сказал: «Молодцы, спасибо! С первым трофеем. Продолжайте дальше!» Мы его, как и Газзаева, подбрасывали в воздух, когда он выбежал к нам на поле после финального свистка.

Прорвались в раздевалку и две симпатичные девушки — жёны Дениса Евсикова и Дениса Попова. И тут же заключили в объятья своих мужей.

С долгожданным трофеем «армейцев» поздравили бывший министр обороны Игорь Сергеев и Сергей Ястржембский, на тот момент занимавший пост советника президента. В раздевалку ЦСКА заглянул и Виталий Мутко. Президент «Зенита» поздравил «армейцев» с победой.

Праздновали, как сказал Валерий Георгиевич, «заслуженно и шумно». Почти сразу же кто-то принёс два ящика пива из ближайшего ресторана в «Лужниках», но, прежде чем притронуться к бутылкам, каждый по традиции выпил шампанского из завоёванного кубка. Шемберас, как рассказали одноклубники, сделал всего глоток — отшутился, что больше предпочитает молоко и кефир.

Когда запасы шампанского и пива закончились, игроки вместе с руководством поехали отмечать победу в ресторан в «Лужниках». После этого команда получила трёхнедельный отпуск.

— Но главным подарком для всех была, конечно же, победа, — с улыбкой говорит Мандрыкин. — Премиальные же были стандартными. В ЦСКА платили только за победу в финале, а не за каждый отдельный матч. Не было такого, что тебе дали деньги за победу в 1/16, а в 1/8 ты проиграл.

— Было, конечно, непросто, — продолжает он. — Мы были объединены одной целью, одной ответственностью — победить. Все друг друга поддерживали, поэтому команда была дружная. Часто собирались после игр — или после важных, или если команда проигрывала, — чтобы разобраться, почему это произошло. В те годы у нас не было каких-то «кучек»: команда была едина, поэтому атмосфера всегда была семейная. Наша победа — в первую очередь заслуга Гинера. На тот момент ему удалось собрать практически лучших игроков в российском чемпионате.

Этот трофей был лишь началом «золотой эпохи» «армейского» клуба….

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