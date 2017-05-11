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11 мая 2017, 17:36 | Футбол: Кубок России | ТАСС

«Локомотив» оштрафован на 90 тыс. рублей за поведение фанатов на финале Кубка России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Локомотив» на 90 тысяч рублей за поведение болельщиков команды во время финального матча Кубка страны против екатеринбургского «Урала». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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© ИТАР-ТАСС

«Локомотив оштрафован на 60 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 30 тысяч — за выбегание на поле фанатов, также “Локомотив” и “Урал” наказаны на сумму по 100 тысяч рублей каждый за неподобающее поведение футболистов», — сказал Григорьянц.

Встреча, которая завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:0, прошла 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле, ситуация повторилась и после финального свистка. Кроме того, болельщики «Локомотива» устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.

По итогам встречи были задержаны 66 болельщиков, 12 человек получили сроки ареста от трех до 15 суток, 46 человек были наказаны обязательными работами. 53 фаната получили административный запрет на посещение матчей на сроки от полугода до трех лет.

2.05.2017 18:45 Зрители 21093 Плей-офф: Финал Фишт
Урал 0:2 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Юрий Семин
Голы
27 Игорь Денисов 76′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 90′
Составы
Николай Заболотный 28
Александр Новиков 12
Александр Данцев (к) 7
Джемал Табидзе 3
Грегор Балажиц 4
49′ Чисамба Лунгу 10
Эрик Бикфалви 6
69′ Владимир Ильин 18
88′ Николай Димитров 17
Никита Глушков 32
45′ Роман Павлюченко 9
90+6′ Артем Фидлер 57
79′ Роман Емельянов 92
90+6′ Эдгар Манучарян 99
1 Маринату Алвим Гильерме (к)
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
90 Арикленес да Силва Ари 90+6′
27 Игорь Денисов
7 Маркес Битанкур Майкон 85′
8 Джефферсон Фарфан 90+6′
23 Дмитрий Тарасов 90′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
2 Желтые карточки 0
2 Красные карточки 2
2 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 15
1 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 8
12 Фолы 16
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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Новости Кубка России

Футболист «Локомотива» Ари дисквалифицирован на 6 матчей за драку в финале Кубка России

Футболист «Локомотива» Ари дисквалифицирован на 6 матчей за драку в финале Кубка России

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал нападающего московского «Локомотива» Ари, полузащитника «Урала» Артема Фидлера и форварда «Урала» Эдгара Манучаряна шестиматчевыми дисквалификациями за драку в финале Кубка России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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