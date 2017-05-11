Футболист «Локомотива» Ари дисквалифицирован на 6 матчей за драку в финале Кубка России
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал нападающего московского «Локомотива» Ари, полузащитника «Урала» Артема Фидлера и форварда «Урала» Эдгара Манучаряна шестиматчевыми дисквалификациями за драку в финале Кубка России. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«КДК принял решение дисквалифицировать Ари, Манучаряна и Фидлера на шесть матчей Кубка России. К Джефферсону Фарфану не стали применять дополнительных санкций, кроме автоматической дисквалификации на один матч», — сказал Григорьянц.
Финал Кубка России прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. Массовая драка, в результате которой были удалены Фидлер, Манучарян, Ари и Фарфан, произошла в концовке встречи.
Дисквалификации, наложенные на игроков, распространяются только на Кубок России, матчи чемпионата они не затрагивают. КДК РФС за неподобающее поведение футболистов оштрафовал клубы на 100 тысяч рублей каждый.
Фидлер не стал извиняться перед Ари
На заседании КДК РФС присутствовали все удаленные игроки, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш,
«Фидлер не стал извиняться перед Ари. Все трое игроков «Локомотива» извинились перед футболистами «Урала», — добавил глава КДК РФС.
«Участие в драке принимали трое — Ари, Фидлер и Манучарян. Что касается Фарфана, то мы установили, что он пытался разнять и предотвратить драку. Непосредственного участия он не принимал», — сказал Григорьянц.
«Арбитр (Алексей) Николаев на вопрос, зачем в протокол был внесен Фарфан, ответил, что ему было сложно принимать решения, потому что было очень много игроков», — сообщил глава КДК РФС.
Фернандеш утверждает, что не оскорблял Фидлера
После матча игроки «Урала» говорили, что драка возникла после того, как Фернандеш оскорбил Фидлера. Григорьянц констатировал, что ни видеоматериалы, ни показания судьи Николаева не подтвердили факт оскорблений.
«Мы хотели понять, оскорблял ли Фернандеш Фидлера. Фернандеш утверждает, что не оскорблял, а только сказал ему по-английски: “Что ты творишь?”. Потом возникла перепалка, приведшая к драке, и по большому счету, если бы Ари не ударил, вполне возможно, все бы ограничилось вынесением предупреждений игрокам. Оскорбления со стороны Фернандеша не подтверждаются ни видеоматериалами, ни Николаевым, позиция же Фидлера заключалась в том, что ему показалось, что Фернандеш его оскорбил», — сказал Григорьянц.
|2.05.2017 18:45
|Зрители 21093
|Плей-офф: Финал
|Фишт
|Урал
|0:2
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Александр Тарханов
|Юрий Семин
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|0
|2
|Красные карточки
|2
|2
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter