Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщика
МОСКВА, 10 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Запрет на посещение стадионов на различный срок по итогам финала Кубка России по футболу получили 53 болельщика. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин.
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Встреча, которая завершилась победой московского «Локомотива» над екатеринбургским «Уралом» (2:0), прошла 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи и была омрачена несколькими инцидентами с болельщиками железнодорожников. После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка. Плюс к этому болельщики «Локомотива» устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.
«По уточненным данным, было задержано 66 человек. Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам. 12 человек получили различные сроки ареста — от трех до 15 суток,
В четверг обстоятельства матча, в том числе поведение болельщиков, будут рассмотрены на заседании
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