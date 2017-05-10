Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщика

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Встреча, которая завершилась победой московского «Локомотива» над екатеринбургским «Уралом» (2:0), прошла 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи и была омрачена несколькими инцидентами с болельщиками железнодорожников. После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка. Плюс к этому болельщики «Локомотива» устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация.

«По уточненным данным, было задержано 66 человек. Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам. 12 человек получили различные сроки ареста — от трех до 15 суток, кто-то был оштрафован, 46 человек наказали обязательными работами. Параллельно 53 человека получили административный запрет на посещение матчей на разные сроки — от полугода до трех лет», — сообщил Маркин.