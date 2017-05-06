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На базе игроков ждал свежевыигранный трофей. Болельщиков же больше интересовали футболисты — фаны, поддерживавшие команду в Сочи, приехали и на базу. И стоило кому-то из игроков появиться в зоне видимости, начиналась автограф-сессия.

Вот выходит из машины Ари (конечно же, в своей фирменной кепке) — тут же возникает очередь — бразилец фотографируется со всеми желавшими того болельщиками. Прошел мимо фанатов и Борис Ротенберг, сыгравший в текущем чемпионате восемь минут. Но и его не обошли вниманием гости Баковки. А следом за ним спустился по лестнице базы Дмитрий Тарасов. В халате и банных тапочках.

Открыто и дружелюбно отвечал на вопросы перед тренировкой главный тренер «Локо» Юрий Семин. Грядущий юбиляр (11 мая ему исполняется 70 лет) рассказал, понравилось ли пить шампанское из пятого по счету выигранного Кубка России. Впрочем, делиться с прессой, какими напитками отметит юбилей, Юрий Павлович не стал.

— В этом году было вкусно, а вот как в 96-м (тогда Семин впервые выиграл Кубок России, — Прим. «СЭ»), мне сложно сказать.

Также перед тренировкой главный тренер «железнодорожников» прояснил ситуацию с возможным появлением в официальном матче Дмитрия Лоськова: Мне нужно с ним самим поговорить. Задают много вопросов по поводу того, хочет он играть или нет. Думаю, если у Дмитрия есть желание появиться на поле, мы найдем такую возможность. На что способен Лоськов? Сами увидите — он будет тренироваться.

И действительно, перед выходом на поле легендарный игрок «Локомотива» получил памятную футболку, а затем принялся работать вместе с игроками основной команды. Правда, выяснить, способен ли действующий 43-летний тренер провести 45 или 90 минут в качестве полевого игрока, не удалось. Основная часть тренировки, где, наверное, и должен был проявить себя Лоськов, прошла в закрытом формате.

А пока Лоськов морально готовился выходить на тренировку в качестве игрока, давно привыкший к этой роли Гильерме мило беседовал с юным болельщиком «Локомотива». Поговорив о разном, русский бразилец поведал о драках в Бразилии.

ГИЛЬЕРМЕ: «ЛОКОМОТИВ» МОЖЕТ ДОЙТИ ДО 1/8 ИЛИ ¼ ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

— Много говорили о сложном календаре «Локомотива». Хватило ли сил на финал Кубка? — вопрос вратарю.

— Да, у нас непростой календарь перед финалом. Но мы понимали, что будет непросто. Не могу сказать, что сохранили много сил, но это нормально. Все играли в чемпионате по одинаковому расписанию. Но хочу отметить, что и в матче с ЦСКА, и с «Рубином» мы думали о финале Кубка. Наверное, это помешало показать идеальный результат. Но матч с «Уралом» однозначно был самым важным в сезоне.

— Судя по концовке встречи, сдержать эмоции в финале Кубка было непросто?

— Да, все же понимают, что это финал Кубка. Конечно, это некрасиво. Но футбол есть футбол. Всякое бывает. И в Бразилии такие случаи происходили. Очень часто! Там же тоже эмоциональные ребята. Честно говоря, когда началась потасовка, я не сразу понял, что происходит. Увидел, что ребята дерутся, и побежал сам их разнимать. А потом посмотрел повтор и понял, что произошло. Футбол — это не драка. Футбол — это игра. Бывает и такое.

— После такого матча морально отдохнуть удалось?

— Да. До матча мы чувствовали давление — Кубок должен быть нашим. Надо было сделать все, чтобы завоевать трофей. Перед матчем нервничали, но мы вышли и показали лучшую игру в сезоне. Теперь нужно сконцентрироваться на чемпионате.

— Матч с «Уралом» в Екатеринбурге теперь станет принципиальным?

— Нет. Кубок же закончился.

— Рады возвращению в Лигу Европы?

— Да. Очень важно играть на таком уровне. Думаю, если мы будет каждый матч играть так же, как в финале Кубка, то можем далеко пройти в еврокубках. Может, до 1/8 финала, может, до четвертьфинала. У нас есть команда, способная достичь этого, но играть так нужно не только в финале Кубка России, а всегда.

Ярослав СУСОВ

из Баковки.