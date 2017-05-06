Юрий Семин: «Локо» должен пополнять свою копилку

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— Эмоции после финала Кубка положительные, — начал Семин, вернувшись ко вторничной победе над «Уралом» в сочинском матче. — Мы показали хороший футбол, доставили радость себе и болельщикам.

Сейчас мы начали подготовку к матчу с «Анжи». Нам нужно забыть финал. Задача взять Кубок выполнена, надо продолжать играть дальше в чемпионате. Не хотелось бы, чтобы у игроков была эмоциональная опустошенность, поэтому будет ротация — появится ряд новых футболистов. Они должны внести в игру свежую струю.

— Гильерме сказал, что игра с «Уралом» была для «Локомотива» лучшей в сезоне. Согласны ли вы с ним? И может ли команда проводить матчи на еще более высоком уровне?

— Без сомнения, мы можем играть и лучше. Финал получился эмоциональным. А эмоции — это очень важно. В конце апреля был ряд сложных матчей. Непросто объяснить, почему в тех матчах сыграли не на должном уровне. Очень благодарен ребятам за финал, они правильно восприняли поражения (от ЦСКА — 0:4 и «Рубина» — 0:1. — Прим. «СЭ»). После игры с «Амкаром» (3:3) могли занять хорошее для себя место — четвертое или пятое, но произошла непонятная ситуация с судейством в конце. После встречи с ЦСКА мне было очень легко забрать ребят на базу, то же самое мы сделали и по окончании матча с «Рубином». Хорошо, что игроки правильно это восприняли.

— Занятия на базе после матча — это разовая акция или планируете это использовать постоянно?

— Это разовая акция. Иногда бывают ситуации, на которые нужно повлиять. Мы решили, что тогда это было необходимо.

— Это как-то повлияло на игроков во время финального матча?

— Финал есть финал. В финале нельзя играть плохо. Ошибки бывают, но без самоотдачи их не выиграть. Меня очень порадовала статистика: в матче с «Уралом» мы провели 225 единоборств, из которых 59 процентов выиграли. Это привело к положительному результату. Играть «Урал» умеет. У нас очень много квалифицированных футболистов в стране.

— «Локомотив» называют кубковой командой. Символично, что вы пришли — и сразу выиграли трофей?

— Я скажу просто. Мы хорошо сделали свою работу. Мы вернулись на международную арену, напрямую попав в групповой этап Лиги Европы. Для клуба и наших руководителей это очень важно. Для каждого из нас это шаг вперед. Победа в Кубке говорит, что это поколение оставило след в истории клуба, это уже замечательно. Такой клуб, как «Локомотив», должен пополнять свою копилку титулов.

ЛОСЬКОВ? МНЕ САМОМУ НУЖНО ЕЩЕ С НИМ ПОГОВОРИТЬ.

— Какое шампанское было вкуснее? Из Кубка 2017 года или 1996-го?

— В этом году было вкусно, а что было в 96-м мне сложно сказать.

— Сколько болельщиков ожидаете на следующей домашней игре с «Оренбургом»?

— Мне хочется увидеть аудиторию, которая была у нас в лучшие годы — 15−17 тысяч болельщиков. Думаю, «Локомотив» к этому придет.

— Действительно ли Дмитрий Лоськов может сыграть в матче с «Оренбургом»?

— Мне нужно еще с ним самим поговорить. Мне задают много вопросов по поводу того, хочет он играть или нет. Думаю, если у Дмитрия есть желание появиться на поле, мы найдем такую возможность.

— На что способен Лоськов?

— Сами увидите — он будет тренироваться.

— Есть уверенность, что после победы в Кубке футболисты не потеряют мотивацию на финише сезона?

— Задача игроков — выкладываться по полной программе. Главное — самоотдача. Теперь на нас, как на обладателей Кубка, накладывается определенная ответственность. Считаю, что оставшиеся матчи чемпионата России станут подготовкой к еврокубкам. Мы должны планировать свое будущее. Может быть, тот же Антон Миранчук появится в одном из матчей.