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6 мая 2017, 19:33 | Футбол: Кубок России | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» победил «Динамо» в Москве

Команда Павла Гусева выиграла со счетом 1:0.

Команда Павла <span class=error>Гусева</span> выиграла со счетом 1:0. Увеличить
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Футболисты «Факела» переиграли «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 35 тура ФНЛ в субботу, 6 мая. Единственный мяч забил нападающий Александр Касьян.

После двух подряд матчей по схеме 5−4−1 главный тренер «Факела» Павел Гусев решил вернуться к расстановке с двумя номинальными форвардами — пару Александру Касьяну в нападении составил Михаил Бирюков. Позиции центральных хавбеков заняли Дмитрий Каюмов, Виктор Свежов и экс-динамовец Иван Соловьев. Полузащитник молодежной сборной России Александр Трошечкин, удачно взаимодействовавший с Каюмовым и Свежовым в Кубке ФНЛ и в официальном матче с «Шинником», остался в запасе.

 Уже на третьей минуте встречи «Факел» мог открыть счет. Получив передачу от Соловьева, Касьян ворвался в штрафную и пробил с левой — вратарь динамовцев Антон Шунин в броске отразил мяч, летевший впритирку со штангой. Чуть позже Соловьев сам пробил выше ворот с 20 метров. После этого «Динамо» перехватило инициативу и создало два верных голевых момента. Сначала Кирилл Панченко головой пробил мимо дальнего угла из центра штрафной, а потом Алексей Козлов метров с трех ударил выше ворот после паса Александра Сапеты. «Факел» ответил не менее опасной атакой. Бирюков оказался один в штрафной хозяев, но принял мяч, находясь спиной к воротам. После скидки форварда Дмитрий Каюмов пробил из-за пределов штрафной площади, и вратарь «Динамо» перевел мяч в штангу.

Сразу после перерыва «Факела» заработал право на штрафной метрах в 25 от ворот «Динамо». Исполнить его взялся Касьян, и Антон Шунин во второй раз за матч отразил опасный удар нападающего. Во втором тайме игра оживилась — команды обменивались быстрыми атаками, мгновенно проходя центр поля. У динамовцев голевые моменты имели Кирилл Панченко и Фатос Бечирай, у воронежцев — Михаил Бирюков и Александр Касьян. Дважды «Факел» забивал, но судья оба раза зафиксировал у гостей положение «вне игры». А на 79 минуте команда Павла Гусева все же забила. Виктор Свежов прошел по правому флангу и навесил, Михаил Бирюков увел опекуна на ближнюю штангу, а Александр Касьян без помех пробил в дальний угол из центра штрафной. После этого «Факел» выдержал натиск хозяев. Воронежцы стали единственной командой, которая дважды за сезон переиграла «Динамо», обеспечившее себе чемпионство ФНЛ.
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