Телеаудитория финала Кубка России по футболу сократилась за год на 1%

В финале Кубка России сезона-2016/2017 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт» московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0.

Аудитория прошлогоднего финала ЦСКА — «Зенит» (1:4) составила 940,5 тыс. человек. Рейтинги финалов Кубка России текущего и прошлого сезонов составили 1,3 и 1,4% соответственно. Обе игры прошли 2 мая, их транслировал телеканал «Матч ТВ». В 2017 году финальный матч начался в 19:00 мск, в 2016 году — в 16:00.

Аудитория максимального размера зафиксирована в мае 2002 года — тогда игру ЦСКА — «Зенит» (2:0) посмотрели 2,48 млн человек, а рейтинг трансляции составил 3,9%.