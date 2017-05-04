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4 мая 2017, 16:40 | Футбол: Кубок России | ТАСС

КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой в финале Кубка России 11 мая

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой, произошедшей в конце финального матча за Кубок России между игроками «Урала» и «Локомотива», 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

По словам Артура Григорьянца будут направлены приглашения четырем футболистам которые получили карточки а также судье (матча) Николаеву и комиссару Куликову. Увеличить
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Финал Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» прошел во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан — со стороны москвичей.

«Назначено (заседание) на 11-е число на 11 часов (утра). Будут направлены приглашения четырем футболистам, которые получили карточки, а также судье (матча) Николаеву и комиссару Куликову», — сказал Григорьянц.

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Сорокин: ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России

Сорокин: ФИФА положительно оценила организацию безопасности на финале Кубка России

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) положительно оценили организацию безопасности на финале Кубка России в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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