КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой в финале Кубка России 11 мая
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой, произошедшей в конце финального матча за Кубок России между игроками «Урала» и «Локомотива», 11 мая. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Финал Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» прошел во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи. Победу со счетом 2:0 одержала столичная команда. В конце встречи на поле развязалась массовая драка, в результате которой были удалены Артем Фидлер и Эдгар Манучарян со стороны уральской команды, а также Ари и Джефферсон Фарфан — со стороны москвичей.
«Назначено (заседание) на 11-е число на 11 часов (утра). Будут направлены приглашения четырем футболистам, которые получили карточки, а также судье (матча) Николаеву и комиссару Куликову», — сказал Григорьянц.
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